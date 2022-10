#Instgaram is testing the ability to create broadcast chat pic.twitter.com/UUGlXT6MVe

Dem Screenshot zufolge erhalten User mit Broadcasts Chats eine neue spannende Möglichkeit, mit ihren Lieblings-Creatorn in Kontakt zu treten – und Updates und Content in Echtzeit erhalten. Vor allem die Option, aktiv an der Konversation im Chat teilzunehmen, könnte User von dem Feature überzeugen. Follower können konkret in Broadcast Chats News lesen, auf Inhalte reagieren und an Umfragen teilnehmen. Sobald du einer Konversation beitrittst, taucht diese auch in deinem Posteingang auf, damit du nichts mehr verpasst.

Instagrams Gruppenprofile

Instagram testet zudem eine neue Funktion namens Gruppenprofile, mit der mehrere Creator zusammenarbeiten und gemeinsam Inhalte teilen können. Der Social-Media-Experte Matt Navarra teilt auf Twitter einen Screenshot, der zeigt, wie das Feature funktioniert.