Nähere Informationen zum neuen Feature stellt Instagram hier bereit. Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 12. Juli 2022) ist die Seite jedoch nicht erreichbar. Momentan befindet sich das Feature noch in der Testphase mit einer kleinen Gruppe von Personen, wie ein:e Meta-Sprecher:in gegenüber TechCrunch erklärte:

We are always working on ways to make Instagram Live a meaningful place for shared experiences. We’re now testing a way to allow broadcasters to go Live using streaming software with a small group of partners.