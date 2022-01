Erst kürzlich wurde Meta durch das Leaken der Facebook Files vorgeworfen, unethisch zu handeln. Denn trotz dessen, dass Studien negative Auswirkungen auf die Psyche von Jugendlichen attestierten, wurden diese Warnungen ignoriert. Insidern zufolge soll der Profit für Meta über der Gesundheit der User gestanden haben. Nun arbeitet Instagram jedoch an einem neuen Feature für die Sicherheit von insbesondere jungen Usern.

Es handelt sich um Guardian Pairing – sozusagen die Möglichkeit eine:n Erziehungsberechtigte:n als Social-Media-Kontrolleur:in für das eigene Profil anzugeben. Dabei werden die Entscheidungen über Sicherheits- und Privatsphäreeinstellungen an den Vormund abgegeben. Über einen Link soll man eine ausgewählte Person dazu einladen können – Grundlage für die Nutzung der Funktion ist, dass der Supervisor einen eigenen Account auf Instagram hat. 48 Stunden lang soll man den Link außerdem „stornieren“ können und die Einladung in den Account zurückziehen. Dadurch können auch Statistics mit Streitpotential, wie die Nutzungsdauer und -zeit eingesehen werden. Langfristig soll die Plattform dadurch sicherer für minderjährige User werden.

Insider Alessandro Paluzzi postet via Twitter, wie die Features in Zukunft aussehen könnten:

#Instagram keeps working on the Guardian Pairing feature 👀



ℹ️ The feature has been renamed to "Supervision"

ℹ️ The onboarding page has been updated pic.twitter.com/4EPFm82bPd