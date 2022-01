Whistleblowerin Francis Haugen veröffentlicht weitere erschreckende Daten über Meta. Diesen zufolge soll der „Free Basics“- Zugang zum Internet, den Meta in Ländern wie Pakistan, Indonesien und den Philippinen anbietet, vielen doch das Geld aus der Tasche gezogen haben. Über 300 Millionen User in den genannten und einigen weiteren Ländern nutzen das günstige Angebot, um online zu gehen. Videos können über den „Free Basics“-Zugang nicht angeguckt werden, ohne dass Kosten anfallen. Diese sollten demnach eigentlich als kostenpflichtiges Element markiert werden, durch einen Software-Fehler wurden diese jedoch automatisch abgespielt. Dadurch stehen viele Nutzer:innen nun vor Kosten, die der Großteil weder nachvollziehen noch begleichen kann.

Währenddessen rechtfertigt Meta den Fauxpas mit Software Glitches und heftet den Fall als Versehen ab. Allerdings ist fraglich, wie dieser Fehler unbemerkt bleiben konnte, wenn damit allein letzten Sommer monatlich circa 7.8 Millionen US-Dollar bei Meta-Usern in Rechnung gestellt wurden. Besonders gravierend schlug der Fehler in Pakistan zu Buche, wo die Nutzung des „freien Internets“ 1,9 Millionen US-Dollar zu Gunsten der Facebook-Tochter generierte. Als Reaktion darauf versucht Facebook das Problem kleiner darzustellen, als es ist, und beruft sich darauf, dass sich die Kosten nur auf drei Millionen US-Dollar belaufen würden.

Einziger Lichtblick: Ein:e Meta-Mitarbeiter:in gibt an, dass an dem Problem gearbeitet wird. Mit der Lösung sollen User deutlicher darauf hingewiesen werden, dass ihr Zugang „Text only“ enthalte. Jegliches Abspielen von Videos – ob nun gewollt oder ungewollt – wäre also nicht im Tarif inbegriffen. Meta erklärt The Verge gegenüber:

We tell people that viewing photos and videos will result in data charges when they sign up, and we do our best to remind people that viewing them may result in data charges.