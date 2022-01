Keine Frage: Social Media bleibt auch 2022 eine tragende Säule für Marketer. Welche Trends diese unbedingt im Auge behalten sollten, verrät dir die Infografik.

Wie können Marketer ihr Social Media Management 2022 optimieren? Welche Trends und Entwicklungen kommen auf uns zu? Die Marketingagentur Grazitti Interactive hat die Top 5 Social Media Trends, die CMOs im Blick haben sollten, in einer übersichtlichen Infografik zusammengestellt.

Von Video Content bis Customer Care: Das bleibt und wird wichtig

Ein fast 90-prozentiger Anstieg der Werbeausgaben für Social Media Ads macht deutlich: Die Relevanz der sozialen Medien im Marketing hat noch lange kein Plateau erreicht. Erhöhte Ausgaben verhelfen nicht nur zu höheren Verkaufszahlen, sondern können auch die Kund:innenbindung stärken. Eine sinnvolle Investition ist die Förderung von Video-Content. Mit TikTok an der Spitze der Download Charts und Instagrams diversen Versuchen, mit Reels an den Erfolg der Konkurrenz anzuknüpfen, wird deutlich: Video-Content gewinnt immer mehr an Bedeutung. Insbesondere das Live Broadcasting könnte im neuen Jahr noch relevanter werden.

Kaum überraschend ist auch die bleibende Relevanz des Influencer Marketings. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Influencern, die über eine kleine, aber engagierte Zuschauerbasis verfügen, sollten Brands in Erwägung ziehen. Auch den wachsenden Trend des In-App Shoppings sollten CMOs im Auge behalten. Darüber hinaus ist gezielte Customer Care wichtiger denn je. Gerade Messaging kann ein echter Geschäftstreiber sein. Alle Trends findest du im Folgenden übersichtlich in der Infografik dargestellt.

© Grazitti Interactive

