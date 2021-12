Nachdem Instagram mit Reels einen TikTok-Klon erschaffen hat, guckt sich die Plattform diverse weitere Features bei der derzeit meistheruntergeladenen App ab. Denn TikTok liegt noch vor Instagram was Special Effects, Musik und Bearbeitungsmöglichkeiten der Videos angeht. Doch die Meta App zieht nach und ist derzeit fleißig am testen. Es gibt Hinweise auf ein sogenanntes Supersync Feature.

Das Supersync Feature entdeckte der Social-Media-Experte Matt Navarra und teilte einen Screenshot über seinen Twitter-Account. Auf diesem heißt es:

Select multiple photos and videos and automatically sync them to any track.