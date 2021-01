Auf YouTube können Nutzer:innen ab sofort per Hashtag nach Content suchen. Denn Googles Videoplattform rollte diese Woche die Landing Pages für Hashtags aus. Klicken die User auf einen Hashtag, der in der Beschreibung des Videos angezeigt wird, gelangen sie zu einer neuen Seite. Hier spielt die Videoplattform Clips aus, die mit dem gleichen Hashtag versehen sind. Ein anderer Weg, um auf die neuen Hashtag Pages zu kommen, führt über die URL. Nutzer:innen müssen hierzu nur „youtube.com/hashtag/suchbegriff“ eintippen. Darüber hinaus versicherte YouTube, dass auch die Suche auf der Plattform mit einem Hashtag-Begriff in wenigen Tagen möglich sein wird.

Videos, die mit einem bestimmten Suchbegriff vertaggt sind, werden momentan allerdings noch in keiner erkennbaren Reihenfolge auf der Landing Page angezeigt. Die Videoplattform gibt zwar an, die besten Clips zu erst anzeigen zu wollen und erklärt:

Starting today, anyone clicking on a specific hashtag on YouTube, either on the desktop or mobile app, will see a new dedicated page that only contains videos with the hashtag, which are sorted to keep the best videos at the top.