Vorteile der neuen Suche

Gerade bei langen Videos kann es schwierig sein, genau zu der Stelle zu gelangen, die die Ursprungsfrage des Users beantwortet. YouTube adressiert dieses Problem jetzt, indem die Plattform automatisch die passende Stelle aus einem Video heraussucht und diese in den Suchergebnissen anzeigt. Ein roter Fortschrittsbalken zeigt automatisch an, an welcher Stelle des Videos sich das relevante Segment befindet, und der Inhalt wird direkt von dort an abgespielt.

Die neue Funktion wird ab sofort für Desktop-, iOS- und Android-Geräte eingeführt. Mit diesem Update zeigt YouTube einmal mehr, dass die Plattform auf die Bedürfnisse der User eingeht und stets daran arbeitet, die Nutzer:innenerfahrung zu optimieren.

Während Instagram dem Longform Content abschwört und Creatorn empfiehlt, kürzere Videos zu teilen, scheint TikTok die YouTube-Strategie kopieren zu wollen. Derzeit testet TikTok Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten auf der Plattform.