Aktuell befinden sich die Server-Side Ad Injections in der Testphase, sie wurden also (noch) nicht umfassend ausgerollt. Bei vielen Nutzer:innen kommt die Neuerung nicht gut an: So beschweren sich verschiedene Reddit User über nicht überspringbare Ads von fragwürdiger Qualität mit einer Länge von bis zu zwei Minuten. Ein:e Nutzer:in kommentiert das Update wie folgt:

[…] Youtube won’t make me watch more ads, it’ll make me watch less Youtube.

Auch Instagram experimentiert aktuell mit einem kontroversen Werbeformat: Unskippable Ads. So wird den Usern bei der Ansicht bestimmter Inhalte auf der Plattform ein Countdown angezeigt, der sie darüber informiert, dass eine Ad Break folgt. Die Nutzer:innen sind während der „Werbepause“ gezwungen, die Werbung für eine bestimmte Zeit anzusehen, bevor sie wieder zu ihrem Feed oder ihren Stories zurückkehren können. Instagram hat den Test des Werbeformats mittlerweile offiziell bestätigt.