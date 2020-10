Es ist erst wenige Wochen her, seitdem Facebook die lange angekündigte Zusammenführung der Messenger seiner Plattformen umfassend gestartet hat. So sind Instagram Direct und der Facebook Messenger jetzt miteinander verbunden. Zudem wurden für Instagram Direct zehn neue Features eingeführt, die Usern noch mehr Optionen beim Messaging bieten. Jetzt updatet Facebook auch die Messenger API. Damit können Unternehmen ihre Kundenkommunikation über Instagram Direct optimieren, während das Instagram Messaging plattformübergreifend vereinfacht wird.

Die täglichen Konversationen zwischen Usern und Unternehmen im Facebook Messenger und bei Instagram Direct sind über das vergangene Jahr um 40 Prozent gestiegen, wie Facebook im offiziellen Blogpost angibt. Demnach haben Unternehmen über die Messaging-Kanäle Facebooks gute Möglichkeiten, um die Kundenzufriedenheit mit passenden Nachrichten zu steigern – oder sogar Sales über diese Nachrichten zu boosten. Ein Verantwortlicher von Michael Kors Marketing kommentiert entsprechend:

Instagram is a platform for community building, and we’ve long approached it as a way for us to connect with our customers in a place where they are already spending a lot of their time. With the newly launched Messenger API support for Instagram, we are now able to increase efficiency, drive even stronger user engagement, and easily maintain a two-way dialogue with our followers. This technology has helped us create a new pipeline for best-in-class service and allows for a direct line of communication that’s fast and easy for both customers and our internal team.