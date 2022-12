Gruppen-Admins, Mitglieder von Gruppen sowie Creator und Brands wurden am heutigen Nikolaustag allesamt von Facebook beschenkt. Welche Features und Tools neu sind, haben wir dir zusammengefasst.

Im Juni 2022 verpasste Facebook den Gruppen auf der Plattform ein umfassendes Update. Im September 2022 verkündete Facebook außerdem, die Mitglieder von Gruppen in Follower umzubenennen. Seit kurzem können sich Mitglieder selbst zu Moderator:innen machen, wobei der Social-Media-Experte Matt Navarra von dieser Option abrät. Jetzt soll ein weiteres Gruppen-Feature die Kommunikation in solchen noch spannender und gegebenenfalls einfacher machen.

Der YouTuber Technical Gulab twittert unter anderem, dass Facebook ein neues Insights Feature und Audio Channels für Gruppen bereitstellt. Darüber hinaus launchte die Meta-Plattform kürzlich Fan Engagement Tools; ein Update, das ebenfalls von Technical Gulab auf Twitter präsentiert wurde.

Wachstum, Engagement, Mitgliedschaft: Diese Insights fügt Facebook Gruppen hinzu

Facebook Added Insights Feature On Facebook Group "Growth, Engagement, Membership" @MattNavarra pic.twitter.com/NzUH0GSwWj — Technical Gulab (@TechnicalGulab) December 5, 2022

Wie in den Screenshots ersichtlich, können Admins von Facebook-Gruppen ab sofort nachvollziehen, wie viele Mitglieder in der Gruppe in einem ausgewählten Zeitraum Beiträge gepostet oder Kommentare geschrieben haben. Auch im Kontext Engegament und Memberships haben jene nun die Möglichkeit, mehr Insights aufzurufen.

In Facebook-Gruppen via Audio Chat kommunizieren

Facebook Audio Channel is Now Available in Facebook Groups @MattNavarra pic.twitter.com/jyD9dderNJ — Technical Gulab (@TechnicalGulab) December 5, 2022

Aus den zwei Screenshots, die dem Tweet anhängen, geht nicht nur hervor, dass du Audio Channels für Facebook-Gruppen ab sofort nutzen kannst, sondern auch, wie. Facebook erklärt in dem Pop-up für Audio-Channel-Neulinge:

Audio channels are a space for your group to connect and collaborate in real time with video-off.

Gruppen-Admins und Moderator:innen können Audio-Channels managen und erstellen. Jede:r aus deinen Facebook-Kontakten kann sehen, wenn du Audio-Channels beitrittst. Über eine Schaltfläche in de- Ankündigung kannst du außerdem direkt loslegen und einen Audio-Channel kreieren.

Zeig, wer deine Facebook Fans sind

Du möchtest sehen, wer mit deinen Beiträgen interagiert? Und deine Top Fans für ihr Engagement belohnen? Facebooks neues Fan Engagement Tool bietet dir in diesem Kontext eine spannende Möglichkeit. Denn ab sofort kannst du eine Liste deiner Top Commenter generieren und die Gewinner:innen sogar für deine Community veröffentlichen. Das funktioniert, indem du den Button „Top Commenter“ aktivierst.

Fan Engagement Tool auf Facebook, © Technical Gulab

Das Tool findest du im Professional Dashboard.

Kannst du schon auf die neuen Funktionen zugreifen? Und bist du in Facebook-Gruppen aktiv oder sogar Admin einer solchen? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.