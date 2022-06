Mit den Creator Collaborations schafft Meta nun für Facebook ein ähnliches Tool – das aber vorerst auf das Posting von Videobeiträgen beschränkt ist. Facebook erklärt dazu:

With this tool, a creator can invite a second creator to publish a single piece of video content together. If the second creator accepts, the post will publish on both collaborator’s pages. Collaborators will share the same distribution for the content, and be able to view shared insights, such as reach and engagement, within Creator Studio.