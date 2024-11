Welchen Beitrag leistet Social Media zur Gesellschaft und welche Trends prägten in diesem Jahr Marketing, Diskurs und Kultur? Erhalte einen Überblick von GRWM bis Underconsumption.

Das Jahr 2024 hat uns gezeigt: TikTok ist eine Plattform, die soziale und kulturelle Bewegungen definiert und tiefere Bedürfnisse sichtbar macht. Die erfolgreichsten TikTok-Trends des Jahres waren mehr als Unterhaltung – sie reflektierten fundamentale gesellschaftliche Sehnsüchte und zeigten, wie Marken nicht nur auf die Oberfläche des viralen Hypes setzen, sondern unter die Oberfläche schauen sollten, um die dahinterliegenden Bedürfnisse verstehen und für sich nutzen zu können.

Zwischen Hype und Haltung: Die neue Relevanz von Social Media

2024 hat die „Trend-Inflation“ auf TikTok oft ihren Höhepunkt erreicht. Der unaufhörliche Fluss neuer Inhalte hat uns gelehrt, dass nicht jede Innovation einen langfristigen Effekt auf die Markenwahrnehmung hat. Trends kommen und gehen schneller als je zuvor. Doch inmitten dieser Kurzlebigkeit gab es Phänomene, die mehr waren als Hypes – echte Bewegungen, die kulturelle Haltung und Werte der Gen Z reflektieren. Sie zeigen: Social Media ist nicht mehr nur eine Bühne, sondern ein Spiegel der gesellschaftlichen Erwartungen und Werte. Marken, die sich dieser Metadynamik bewusst sind, verstehen, dass sie nicht nur „Content“ erschaffen, sondern kulturelle Beiträge leisten, die beeinflussen, wie wir über Themen wie Konsum, Identität und Gemeinschaft denken.

Von „Deinfluencing“ zu Purpose Driven Brands

Einer der prägendsten Trends des Jahres 2024 war „Deinfluencing“. Wo früher Influencer endlos Konsum in die Höhe trieben, gab es nun einen Moment der Reflexion: Konsument:innen haben angefangen Produkte und den Kauf dieser zu hinterfragen. Benötige ich dieses Produkt und bringt es mir einen echten Mehrwert oder möchte ich es nur haben, weil es auf TikTok viral geht? Der Wunsch nach Authentizität und „echter“ Qualität wird sichtbar und schärft das Bewusstsein für eine „Post-Konsum-Ära“.

Learnings für 2025: Marken müssen sich die Frage stellen: Welchen wirklichen Wert bringen wir in das Leben der Menschen? Einen Purpose zu haben geht weit mehr über bloßes Marketing hinaus und sollte in jeder Hinsicht ein strategisches Fundament darstellen. Die Gen Z ist eine skeptische Generation, und nur Marken, die Haltung zeigen, sich klar zu einem Purpose bekennen, werden sich bei ihnen durchsetzen können.

„Get Ready With Me“ – von Community-Management zu echter Nähe

Ein Format, das 2024 und auch weiterhin noch sehr präsent ist, ist das „Get Ready With Me“, in dem Menschen alltägliche Routinen teilen und in Videos, die einem Facetime Anruf gleichen, unterschiedlichste Geschichten erzählen. Dieser Companionship Content zeigt, wie wichtig Nutzer:innennähe und Authentizität geworden sind und, wie eine aktive Community geschaffen wird.

Learnings für 2025: Der Trend zu Authentizität und Nähe wird sich weiter verstärken, doch 2025 wird eine neue Ebene der „Markenintimität“ einfordern. Marken müssen nicht nur digital in den Alltag der Menschen eintauchen, sondern sich fragen, wie sie Nähe und Vertrauen in einem zunehmend „post-digitalen“ Zeitalter schaffen. Es geht nicht mehr nur darum, ein Image zu projizieren, sondern darum, die Marke als „Person“ greifbar zu machen und online sowie offline Begegnungen zu schaffen, die der Zielgruppe das Gefühl geben, ein wertvoller Teil der Markenwelt zu sein.

© TikTok (Veränderungen vorgenommen via Canva)

Nachhaltiger Konsum und die Sehnsucht nach „Underconsumption“

2024 wurde TikTok zum Zentrum einer globalen Bewegung, die an den Deinfluencing-Trend erinnert: „Underconsumption“, – die Rückkehr zur Wertschätzung des Bestehenden und die Abkehr vom Zwang zum ständigen Neuen. Creator auf TikTok widmeten sich verstärkt dem Thema Reparieren, Wiederverwenden und nachhaltigem Konsum, was zeigt, dass die Gen Z eine zukunftsgerichtete Haltung einnimmt, die eine radikale Abkehr von der Konsumspirale fordert. TikTok ist dabei mehr als nur der Vermittler dieser Botschaft – es ist ein kulturelles Epizentrum, das das „New Normal“ für Konsum und Nachhaltigkeit vorlebt.

Learnings für 2025: Marken sollten Nachhaltigkeit nicht nur als Buzzword betrachten, sondern als Grundhaltung. Der Konsum der Zukunft ist nicht mehr maßlos, sondern bedürfnisorientiert. Für Marken bedeutet das: 2025 wird das Jahr sein, in dem sie stärker denn je Relevanz und eine nachhaltige Markenidentität aufbauen müssen. Die Herausforderung besteht darin, Produkte und Konzepte zu entwickeln, die Beständigkeit, Qualität und echte Nachhaltigkeit repräsentieren – und dies in einer Weise zu kommunizieren, die nicht belehrend, sondern inspirierend ist.

Von der Social Audience zur loyalen Brand-Community: Die Macht der Beteiligung

TikTok in 2024 zeigt uns, dass Communitys echte Interaktion, Nähe und Beteiligung verlangen. Die erfolgreichsten Marken waren diejenigen, die verstanden haben, dass sie sich nicht nur als Sender:in, sondern auch als Zuhörer:in positionieren müssen. Die Gen Z verlangt mehr als einfache Einwegkommunikation – sie will beteiligt, gehört und respektiert werden. Marken, die die Community aktiv an ihren Geschichten beteiligt haben, konnten sich so eine Loyalität aufbauen, die weit über die Plattform hinausgeht.

Learnings für 2025: Im kommenden Jahr wird es entscheidend sein, die „Always-In“-Strategie in den Vordergrund zu stellen. Die Marke muss ein ständiges „Mitglied“ der Community sein und echten Austausch fördern. Dabei wird das Storytelling von unten nach oben zu einer zentralen Komponente: Marken können es sich 2025 nicht mehr leisten, nur ihre Botschaften zu senden; sie müssen Teil der Unterhaltungen, Themen und sogar der Kritik werden, die in den Communitys gelebt werden. Die Zukunft liegt in der Gestaltung gemeinsamer Erlebnisse, die nicht nur die Beziehung zur Marke stärken, sondern auch der Community selbst einen Mehrwert bieten.