Diese Funktion dürfte viele Creator, Brands und Privat-User erfreuen. Allerdings warnt die Plattform davor, dass der Upload hochauflösender Bilder in HD mehr Zeit und auch mehr Speicherplatz in Anspruch nimmt. Das Foto muss zudem auch schon in HD-Qualität vorhanden sein.

Die Relevanz von geteilten Inhalten, gerade solchen, die per DM geteilt werden, ist auf Metas Tochterplattform nicht zu unterschätzen. Schon 2024 erklärte Instagram-Chef Adam Mosseri, dass Shares ein wichtigerer Ranking-Faktor als Likes geworden sind. Die wichtigsten Ranking-Faktoren und Insights zu den Instagram-Algorithmen (bezogen auf Connected Reach und Unconnected Reach) teilte Mosseri jüngst in einem neuen Video. Auch die Jahresziele der Plattform stellte er kürzlich vor und betonte dabei die Relevanz von Kreations-Tools, vor allem aber der Verbindungen zwischen den Usern. Dabei stehen nicht zuletzt die DMs im Fokus, über die auf Instagram am meisten Inhalte geteilt werden – inklusive Bildern. Mosseri erklärte:

This year, we’re focused on two main things that have always been at the heart of Instagram: creativity and connection. For creativity, we want to make sure our creative tools are best in class, embrace new technologies, and do more to reward original content. And to help people connect with friends over the things they discover on Instagram, we’re going to double down on messaging, make consuming content more interactive and social, and explore new ways to connect with friends […].