Der Kampf der Giganten geht in die nächste Runde. Facebook und Apple stehen, seit Apple das IDFA Update angekündigt hat, auf Kriegsfuß miteinander. Denn Apple beschloss, das Tracking der User auf iOS-Geräten zu deren Entscheidung zu machen. Mit dem Update auf iOS 14.5 müssen Nutzer:innen dem Tracking durch Apps wie Facebook aktiv zustimmen. Das bedeutet vermutlich weniger zielgerichtete Werbung und daraus resultierend eventuell weniger Einnahmen. Von Anfang an hat Facebook sich gegen das iOS Update eingesetzt. Auch jetzt nach dem Roll-out ergreift Facebook alle möglichen Maßnahmen, um User davon zu überzeugen, dem Tracking zuzustimmen. Dazu gehört auch ein Pop-up, der iOS-Nutzer:innen angezeigt wird. Darin heißt es, die Zustimmung der User würde dabei helfen, Facebook und Instagram „free of charge“ zu halten.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes. “Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A

Der Technology Researcher Ashkan Soltani teilte Screenshots des Pop-ups auf Twitter. In den „educational screens“, wie Facebook die Pop-ups auf Instagram und Facebook nennt, wird erklärt, wozu das soziale Netzwerk die Daten der User nutzt.

We use information about your activity received form other apps and websites to:

– show you ads that are more personalized

– help keep Facebook free of charge

– support businesses that rely on ads to reach their customers