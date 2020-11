Starting today, you can create and donate to fundraisers on Instagram Live. All money raised goes to the nonprofit you choose. pic.twitter.com/5QmyfF5TXM

Jetzt gibt Facebook zusätzlich bekannt, dass es künftig eine Option geben soll, um Spendenaktionen für NGOs direkt in ihrem Instagram Feed zu integrieren. Wie genau das funktionieren wird, dazu soll es schon bald ein Update geben. Sandberg gibt zum Spenden via Facebook und Instagram auch an, dass 100 Prozent der Spenden bei den Non-Profit-Organisationen landen werden. Über Facebooks Bezahlsystem Facebook Pay soll das Spenden für die User simpel und sicher gestaltet werden.

Facebook möchte dem Spenden auf der Plattform mehr Gewicht verleihen (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Facebook

Facebook ebnet weitere Wege neben dem klassischen Fundraiser

Nicht nur die simplen Spendenaufrufe auf den Plattformen Facebook und Instagram werden vom sozialen Netzwerk gefördert. Auch Hilfsangebote, die einen Bezug zu Offline-Spendenaktionen haben, stehen im Fokus. Daher launcht Facebook nun Drives als Community Help Feature. Mit Drives können User dabei helfen, beispielsweise Essen oder Kleidung für bedürftige Menschen in der Region bereitzustellen. Das Feature soll ab sofort ausgerollt werden und in den kommenden Tagen für mehr User zur Verfügung stehen. Über Drives können diese User Hilfe anfragen und anbieten oder Sachspenden zur Verfügung stellen.

So kann das Feature Drives bei Facebook genutzt werden (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Facebook

Das ist aber noch nicht alles an Funktionen, die Facebook bietet, um Gutes zu tun. Über das Feature „Blutspenden“ können User sich mit regionalen Zentren vernetzen – obwohl diese Option derzeit aufgrund von Covid-19 weniger im Fokus steht. Außerdem können sogenannte Black-owned Businesses unterstützt werden; Facebook hat extra einen entsprechenden Gift Guide für die Festtagssaison herausgegeben. Und für das psychische Wellbeing bietet Facebook die Funktionen Messenger Rooms und Watch Party an, um mit Freunden, Kolleginnen und Co. auch an Feiertagen einfach virtuell zusammenkommen zu können. Das geht mit Watch Together inzwischen sogar über den Messenger.

Spenden-Features von Facebook in Aktion, © Facebook

Event mit Billie Eilish, Ringo Starr und Co. für den guten Zweck bei Facebook Live

Am GivingTuesday wird Facebook via Facebook Live das exklusive Event Peace Through Music: A Global Event For Social Justice streamen. Bei diesem treten Stars wie Aloe Blacc, Billie Eilish, Becky G, Carlos Santana und Cindy Blackman Santana, Killer Mike, Ringo Starr, Skip Marley und viele weitere auf, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Das Event steigt anlässlich des 75. Geburtstags der United Nations. Spenden können User dafür schon jetzt abgeben, sie gehen an die Playing For Change Foundation, die UNFPA, Sankofa, Silkroad und die Rock & Roll Hall of Fame Foundation. Am 1. Dezember ist das Event ab 3 PM EST, also 21 Uhr bei uns, live auf der Facebook App Page zu sehen. Auch eine Spezialfolge von Mike Rowes Returning The Favor mit einem NGO-Gründer aus Baltimore steht Facebook Usern dann zur Verfügung.

Während der gesamten Season of Giving möchte Facebook das Geldsammeln für wohltätige Zwecke unterstützen und ruft dazu auf, ein wenig zu geben. Da die Menschen aber das ganze Jahr bedürftig sind, sollte sich das Geben nicht auf die Festtagssaison beschränken. Die Features von Facebook und Instagram sind schließlich auch das ganze Jahr über verfügbar.