TikTok arbeitet derzeit daran, unterstützende Features für die Creator der App auszurollen. Nicht nur für die Kreation von TikToks, auch für deren Monetarisierung ergänzt die Social App häufig neue Funktionen. Die aktuellste Entdeckung von dem Social-Media-Experten Matt Navarra zeigt ein neues Programm bei TikTok namens Agency Center, dem alle User beitreten können, wenn sie möchten.

TikTok has added an ‘Agency Center’ feature “If turned on, your account can be searched and invited by any agency” pic.twitter.com/kQ2aF6pdPR

Wie auf den Screenshots zu sehen ist, die er auf Twitter teilte, wird die Option, die einige User bereits sehen, in den TikTok LIVE Settings angezeigt werden. Dort können Nutzer:innen auswählen, ob sie die neue „Agency invitation“-Option aktivieren wollen. So ist dort zu lesen:

If turned on, your account can be searched and invited by any agency. Keep it off if you don’t want to receive agency invitations.