Bei den großen Social-Media-Plattformen gibt es seit Kurzem eine Reihe neuer Funktionen. Wie können Unternehmen die neuen Features zu ihrem Vorteil nutzen?

Instagram: Story-Kommentare für mehr Engagement

User können Stories auf Instagram seit September auch öffentlich kommentieren. Das bietet Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten, die direkte Interaktion mit ihrer Community zu stärken und Anreiz für mehr Engagement zu schaffen. Entsprechend sind die Neuerungen besonders interessant für Marken, die die Bindung zu ihrer Zielgruppe intensivieren möchten und besonderen Wert auf Community Building legen.

Durch gezielte Calls-to-Action in ihren Stories können Unternehmen den direkten Austausch fördern: Marken können etwa Fragen an ihre Community stellen, Feedback zu Produkten einholen oder Umfragen durchführen, um wertvolle Insights zu gewinnen. Ein weiterer Vorteil: Durch die aktive Nutzung von Kommentaren steigt auch die Sichtbarkeit der Beiträge im Algorithmus von Instagram, da das Engagement ein entscheidender Faktor für die Reichweite ist.

© Instagram via Canva

TikTok: Stärkere Markenpräsenz und Event-Promotion

Mit der Einführung von benutzer:innendefinierten Thumbnails und der Integration von Eventbrite führt TikTok gleich mehrere neue Funktionen ein. Für Unternehmen entstehen dadurch neue Potentiale, ihre visuelle Markenidentität zu stärken und Events effizienter zu vermarkten.

Benutzer:innendefinierte Thumbnails: Visuelles Branding ist ein zentraler Erfolgsfaktor auf TikTok und mit der neuen Möglichkeit, individuelle Thumbnails auszuwählen, haben Unternehmen jetzt mehr Kontrolle über den ersten Eindruck ihrer Videos. Anstatt automatisch generierte Thumbnails zu nutzen, können sie auffällige Vorschaubilder wählen, um die Aufmerksamkeit von Nutzer:innen zu erregen. Gleichzeitig können sie Motive verwenden, die ihre Marke und Kernbotschaft am besten widerspiegeln. Das neue Feature ermöglicht es Unternehmen, ihre Darstellung konsistenter zu präsentieren, zum Beispiel indem wichtige Markenelemente wie Logos oder charakteristische Designs prominent hervorgehoben und regelmäßig eingebunden werden. Das sorgt für eine stärkere Wiedererkennung und unterstützt eine einheitliche Markenwahrnehmung.

Da TikTok zunehmend als Suchmaschine genutzt wird, können benutzer:innendefinierte, ansprechende Thumbnails die Sichtbarkeit und Attraktivität von Videos in den Suchergebnissen verbessern. Besonders Unternehmen in wettbewerbsintensiven Märkten können sich auf diese Weise von ihrer Konkurrenz abheben und potentielle Kund:innen auf ihre Inhalte lenken.

Eventbrite-Integration: Mithilfe einer weiteren TikTok-Erneuerung – der Eventbrite-Integration – können Nutzer:innen von nun an direkt in der App Veranstaltungen entdecken und buchen. Für Unternehmen bietet das eine hervorragende Möglichkeit, Events gezielt zu bewerben und den Ticketverkauf über Eventbrite nahtlos zu integrieren. Das bringt den Vorteil, ein breiteres – oft digitalaffines – Publikum sowie junge Zielgruppen zu erreichen. In der Praxis sieht die Integration so aus:

Die Eventbrite-Integration auf TikTok (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), Quelle: TikTok/Screenshots

Auch in puncto Skalierbarkeit steckt in der neuen Event-Integration großes Potential: Da die Links für Veranstaltungsdetails oder den direkten In-App-Ticketkauf an spezifischen Content gekoppelt sind, können Unternehmen in Echtzeit sehen, welche Videos am besten performen – und welche schließlich zu den meisten Ticketkäufen führen. Die neue Funktion ermöglicht Marken außerdem einen Einblick darin, welche demografischen Zielgruppen sie am besten erreichen. Anhand dieser Daten können sie ihre Kampagnen fortlaufend optimieren. Insbesondere für Unternehmen in der Event-Branche, aber auch für die Vermarktung von Live Workshops, Webinaren oder Konferenzen, schafft das neue Feature einen effektiven Ansatz, um die Reichweite zu erhöhen und die Conversion zu steigern.

LinkedIn: Präzisere Einblicke für gezielte Marketing-Strategien

Auch das Business-Netzwerk LinkedIn entwickelt sich stetig weiter – und hat den Funktionsumfang seiner Analyse-Tools für Content Creator ausgebaut. Die neuen Funktionen geben Unternehmen und Corporate Influencer:innen tiefere Einblicke in die Performance ihrer Beiträge und vereinfachen es, Marketingstrategien gezielter und datenbasiert optimieren zu können.

Content-Analyse: Die erweiterten Tools liefern detaillierte Metriken zu Reichweite, Interaktionen und dem Verhalten der Zielgruppe. Unternehmen können jetzt nicht nur nachvollziehen, wie viele Personen einen Beitrag gesehen haben, sondern auch genau analysieren, welche Nutzer:innengruppen – basierend auf Faktoren wie Jobtiteln oder Branchen – besonders stark auf die Inhalte reagieren. Diese Insights sind entscheidend für Unternehmen, die ihre Zielgruppenansprache weiter präzisieren möchten – und sehen wie folgt aus:

Insights zur Karrierestufe der Follower im LinkedIn Dashboard (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), Quelle: Weischer.Connect/Katharina Schramm

Insights zum Tätigkeitsbereich der Besucher:innen im LinkedIn Dashboard (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), Quelle: Weischer.Connect/Katharina Schramm

Zusätzlich bietet das verbesserte LinkedIn Analytics Dashboard eine detailliertere Analyse des Nutzerverhaltens im Zeitverlauf. So können Unternehmen genau erkennen, welche Inhalte besonders gut ankommen und welche weniger erfolgreich sind. Dies ermöglicht eine noch gezieltere Planung zukünftiger Kampagnen und die kontinuierliche Optimierung der Content-Strategie.

Vorsprung durch Social-Media-Innovationen

Auch wenn es in der schnelllebigen Welt der sozialen Netzwerke schnell unübersichtlich wird – für Unternehmen lohnt es sich, bei Updates und neuen Funktionen am Ball zu bleiben und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Ob Instagram, TikTok oder LinkedIn: die jüngsten Neuerungen bieten zahlreiche Chancen, um Inhalte kreativer und effizienter zu gestalten, die Interaktion mit der Zielgruppe zu fördern und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Unternehmen, die diese Innovationen aktiv nutzen, können ihre Reichweite und Markenbindung gezielt stärken und sich so einen Vorteil im Wettbewerb sichern.