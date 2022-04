Viele Plattformen haben in den vergangenen Jahren verstärkt daran gearbeitet, sichere Monetarisierungsoptionen für Creator bereitzustellen. Denn um Talente davon zu überzeugen, ihre Inhalte vornehmlich auf einer Plattform zu produzieren, muss diese durch mehrere Punkte hervorstechen: die vorhandene Zielgruppe, gute Features zur Content-Produktion und ein geregeltes Bezahlsystem. Letzteres hatte Instagram im vergangenen Jahr durch die Einführung verschiedener Monetarisierungsoptionen und dem Reels-Bonus-Programm weiter ausgebaut. Doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden: Mehrere, für das Programm freigeschaltete, Creator erwähnten der Financial Times gegenüber, dass ihre Auszahlungen für Reels deutlich gesunken sind.

Die Auszahlungen gehen an für das Programm eingeladene Creator, die gewisse Mindestanforderungen erfüllen. So werden die Creator für Reels mit View-Zahlen ab einer bestimmten Höhe bezahlt. Die Auszahlungen haben jedoch eine Obergrenze. Ein User gab an, pro Monat eine Maximalauszahlung von 35.000 US-Dollar erhalten zu haben. Die View-Zahlen, die er dafür erreichen musste, lagen bei 58 Millionen. Doch seit Kurzem bekommt er nicht mehr das gleiche Geld für diese Views. Nun müsste er, seinen Berechnungen nach, 359 Millionen Views erreichen, um die Maximalauszahlung zu bekommen.

Warum die Bezahlung nun anders ausfällt als vorher, wurde den Creatorn nicht erklärt. Doch bereits zuvor herrschte Unklarheit über das Bezahlsystem.

Creators have had mixed experiences with these programmes, and there’s uncertainty around potential earnings due to a lack of transparency and information regarding payout calculations,