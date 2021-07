Facebook stellt neue Monetarisierungsoptionen für die eigene Plattform und Instagram vor. Im Kampf um die besten Creator suchen derzeit alle Social-Plattformen nach Möglichkeiten, um diese besser zu bezahlen und ihnen mehr zu bieten als andere. Anders als beispielsweise YouTube oder TikTok haben Facebook und Instagram bisher selbst noch kein Geld in die Hand genommen, um Creator zu bezahlen. Das ändert sich jetzt, denn Facebook stellt über eine Milliarde US-Dollar bereit, mit der Creator für ihren Content bezahlt werden sollen. Das erste Feature, mit dem dies möglich ist, sind sogenannte Bonuses.

With bonuses, we want to help aspiring and emerging creators produce great content and understand what content performs best for them as they work to grow their business,

wird in einem Instagram Post erklärt. Im Laufe des vergangenen Jahres hat Facebook diverse Features entwickelt, die es Creatorn ermöglichen, mit der Plattform Geld zu verdienen. Dazu gehörten Badges in Live Streams, die Fans erwerben können, Facebook und Instagram Shops sowie ein Affiliate-Programm. Bonuses waren schon vor einigen Wochen im Gespräch gewesen. Damals hatten einige User Tests des Features entdeckt. Unklar war jedoch, wie genau die Bonuses aussehen könnten. Hier schafft Facebook nun Klarheit in einem Blogpost:

Bonus programs will be seasonal, evolving and expanding over time. While some bonus programs are already available to select creators by invitation, such as our Badges and Stars Challenges, we will launch a dedicated place for bonuses within the Instagram app this summer, and in the Facebook app in the fall, where creators can learn about bonuses available to them.