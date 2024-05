Allerdings ist noch unklar, welche Exklusiv-Features Meta in diesem Bereich integrieren würde. Vorstellbar ist, dass User Zugriff auf leistungsfähigere KI-Modellversionen von Meta erhalten oder Vorteile bei der KI-generierten Bild- und Videokreation genießen können.

Dass der Konzern sich auf ein Abonnementmodell fokussiert, um fortschrittliche KI-Lösungen zu monetarisieren, ist nicht unwahrscheinlich. Immerhin bieten andere Tech-Unternehmen wie OpenAI und Anthropic die leistungsfähigsten Versionen ihrer Chatbots ChatGPT und Claude, aber auch Business-Lösungen mit Support der KI-Modelle im kostenpflichtigen Abonnement an. Meta könnte, ebenso wie Google, neben den Werbeeinnahmen mithilfe einer solchen Bezahlversion für Meta AI den ohnehin immensen Umsatz langfristig steigern. Dieser lag im ersten Quartal bereits bei 35,6 Milliarden US-Dollar. Im Earnings Call erklärte CEO Mark Zuckerberg mit Bezug auf den neuen Gen AI-Bereich:

[…] I do think that there will be an ability to have ads and paid content in Meta AI interactions over time as well as people being able to pay for, whether it’s bigger models or more compute or some of the premium features and things like that. But that’s all very early in fleshing out. […] I mean as Meta AI scales too, I think that that will have its own opportunities to monetize, and we’ll build that out over time […].