Help with Discovery hingegen hebt den Content und die Accounts der verifizierten Nutzer:innen im Facebook Feed hervor, was den Wert des Verified Accounts zusätzlich steigert. Nutzer:innen können selbst entscheiden, ob sie möchten, dass ihr Content auf diese Weise gefeatured wird. Die Option kann nach Bedarf in den Einstellungen an- oder ausgeschaltet werden.

Wann und ob diese Features offiziell eingeführt werden, steht noch aus. Mit der stetigen Erweiterung von exklusiven Features unterstreicht Meta jedoch das eigene Engagement, den Abonnent:innen echten Mehrwert zu bieten. Meta ist bestrebt, das Abonnementgeschäft zu stärken, da aktuell in Q1 2024 noch 35,6 von 36,5 Milliarden US-Dollar Umsatz des Unternehmens durch Werbung generiert werden.