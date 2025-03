Darauf haben die Shorts Creator gewartet: YouTube stellt eine riesige Veränderung für die Shorts Views vor, die ab dem 31. März in Kraft tritt. Shorts Views werden als Metrik neu definiert, während die alte Views-Metrik als Engaged Views für die Monetarisierung im Fokus steht.

Hat ein User ein Kurzvideo wirklich gesehen, wenn er drei Sekunden davon angeschaut hat, oder zehn? Die Evaluierung von tatsächlichen Views kann sich bei Kurzvideos wie Reels, TikToks und Shorts als schwierig gestalten. Deshalb setzt YouTube jetzt auf eine drastische Änderung und passt die Metrik Views einfach grundlegend an. Ab dem 31. März wird jeder Videostart oder Re-Start (etwa im Loop) als View gewertet. Eine Mindest-Watchtime gibt es nicht mehr. Damit werden also auch beim Scrollen durch Shorts unmittelbar Views für Videos generiert, selbst wenn diese fast sofort übergangen werden. Auf der Website der YouTube-Hilfe erklärt das Unternehmen:

[…] Historically on YouTube, a view had been counted after a Short was played for a certain number of seconds. However, we’ve heard that you want to understand how often your Shorts are seen, which is why we’re making this update!