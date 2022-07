Der populärste TikToker der Welt ist ebenso wie Billie Eilish und Bella Poarch in der Liste vertreten – dominiert wird sie aber von Videokünstler Zach King, der Milliarden Views auf seine Videos vereint.

Du wolltest schon immer wissen, welche TikToks die meisten Views aller Zeiten haben? Wir haben die Top Ten für dich in einer Liste zusammengefasst. Die Entertainment-Plattform TikTok hat längst weit über eine Milliarde monatlich aktive User. Die Gesamtzahl der Downloads für die App liegt bereits bei über 3,6 Milliarden. Daher können populäre Creator auf der Plattform auch enorme Reichweiten für ihre Inhalte generieren. So schafft es zum Beispiel der Comedy und Lifestyle Influencer Khaby Lame mit seinen Videos immer wieder, über 50, teilweise gar über 100 Millionen Views zu erreichen. Lame ist inzwischen mit über 140 Millionen Followern zum beliebtesten TikToker der Welt avanciert. Auch er ist in der Liste der populärsten TikToks aller Zeiten vertreten – und dort in guter Gesellschaft. Ein Creator schafft es dabei gleich mit vier Videos in die Liste. Und einige TikToker in unserer Top Ten erreichten mit Kurzclips sogar mehr als eine Milliarde Aufrufe.

Die Top Ten mit Views im Milliardenbereich: Diese Videos haben die meisten Ansichten auf TikTok

1. Zach King: „Zach King’s Magic Broomstick“ – Harry Potter lässt grüßen

Über 2,2 Milliarden Views konnte Zach King mit seinem Video laut Angaben von Alphr generieren. King ist Videokünstler und Schauspieler, filmte schon als Teenager und hat einen Cinema und Media Arts Major vorzuweisen. Mit seinen Clips auf YouTube und TikTok hat er weltweit Berühmtheit erlangt. Sein Clip, in dem er scheinbar auf einem Besen durch die Luft schwebt, ganz wie Harry Potter, ist der meistgesehen auf TikTok. Das Video hat zudem über 19,3 Millionen Likes.