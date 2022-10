Über No Click Searches wurde in den vergangenen Monaten und Jahren viel berichtet. Denn Google führt immerzu neue und nützliche Funktionen für die Suche ein, die zum Teil aber auch dazu führen können, dass Suchende gar keinen weiteren Klick ausführen müssen, weil sie bereits die gewünschten Informationen auf den ersten Blick erhalten haben. 2021 sorgte eine Analyse von SEO-Experte Rand Fishkin für Aufsehen, nach der 2020 knapp zwei Drittel aller Suchanfragen mit No Click bedient worden seien. Darauf reagierte Google und erklärte, dass sowohl das neue Eintippen von Suchanfragen nach dem Verschreiben als auch die Weiterleitung in Apps oder eine direkte Interaktion mit Unternehmen oder Personen zu einer No-Click-Anfrage hätten führen können. Die Nutzungsrealität sieht laut Danny Sullivan, Head of SearchLiaison bei Google, oft anders aus, als es Untersuchungen zum Klickverhalten vermuten lassen.

Kürzlich haben SEO-Experte Marcus Tober und das Team von Semrush eine neue Analyse zu No Click beziehungsweise Zero Click Queries veröffentlicht. Demnach liegt die Prozentzahl der Suchanfragen, die zu keinen weiteren Klicks führen, deutlich unter 30 Prozent.

In der Analyse von Semrush wurden sowohl Suchanfragen über den Desktop als auch über Mobile untersucht. Dabei wurde ein anonymisiertes Sample von 20.000 User IDs herangezogen. Insgesamt wurden im Mai 2022 in den über USA 600.000 unikale Suchinteraktionen analysiert.

Dabei unterteilte das Team die auf eine Suchanfrage folgenden Interaktionen in fünf Klickmuster:

In der Analyse der Desktop-Suchanfragen zeigte sich, dass nur 25,6 Prozent dieser zu No Click Searches führten. Rechnet man allerdings die Klicks dazu, die darauf entfallen, das Keyword zu verändern oder auf eine anderen Google-Bereich zu klicken, liegt der Wert schon bei 53,2 Prozent.

Im Bereich Mobile entfallen sogar nur 17,3 Prozent der Suchanfragen auf die Kategorie Zero Clicks. In der Summe mit den „Google“-Klicks und den Keywordanpassungen werden aber auch in diesem Bereich immerhin 56,9 Prozent nicht mit organischen oder Paid Clicks bedient.

erklärt Marcus Tober. Die gesamte Analyse von Semrush geht noch deutlich detaillierter auf das Such- und Nutzungsverhalten auf Google ein. Die Ergebnisse hinsichtlich der No Click Searches zeigen aber bereits, dass bei Google noch immer die meisten Suchanfragen zu organischen Klicks führen. No Click Searches treten jedoch vielfach auf und darauf müssen auch Seitenbetreiber:innen und SEOs sich gefasst machen. Funktionen wie das Search Box Feature Perspectives oder auch die Funktionen Buying Guide und Things to know könnten die No-Click-Interaktionen sowie die „Google“-Klicks noch weiter fördern. Daher gilt es, Inhalte insbesondere auch für Google Rich Results zu optimieren und als aktuelle und relevante Quelle aufzutreten.

Marcus Tober erklärt auf dem Semrush Blog, dass die Komplexität der User Journey stets bedacht werden sollte. Ein gutes Beispiel dafür liefert die Vielzahl der Interaktionen, bei denen User die Google URL verändern:

Another strong theme that emerged from these results is that of SERP refinement. Users on both desktop and mobile produced a new Google URL around 10% of the time, which means, in some way, they moved from one SERP to the next. That action could have been simply moving from the main SERP to another, or it could mean engaging with a carousel or filter that moved the user to a new SERP. This is significant because it shows that the journey a user takes toward their ultimate destination may be more complex than commonly thought. The basic fact that Google offers so many access points to its other SERPs with images, videos, and products, along with a plethora of filtering options via carousels and the like, is probably enough evidence of this in itself.