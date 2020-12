Auf dem Searchmetrics Blog zeigt sich auch Jorden Koene, Searchmetrics Advisor, davon überrascht, dass es jetzt zum Core Update kam:

Der Searchmetrics Blogpost von Lillian Haase gibt einige erste Eindrücke zum Update preis, warnt aber vor voreiligen Schlüssen. Immerhin hat auch Google betont, dass das Update erst nach ein bis zwei Wochen voll ausgerollt sein wird; und dass auch erst dann alle Entwicklungen abgeschlossen sein werden. Daher sind bisher auch vermehrt Ranking-Entwicklungen aus den USA zu erkennen, weniger aus Nicht-US-Staaten.

Erste Analysen zeigen: Die Musik-Industrie hat bisher sowohl große Gewinne als auch Verluste beim Ranking erlebt. Im Bereich Gesundheit und Medizin kam es zu deutlichen Verlusten. Einige positive Auswirkungen gab es im Finanzbereich. Hier ist ein Blick auf die frühen Erkenntnisse von Searchmetrics zu „Major Wins“:

Searchmetrics-Gründer Marcus Tober erklärt auf dem Blog:

It’s clear that this Core Update is still rolling out – better clarity around winners and losers resulting from this update should be visible in the next 1 to 2 weeks. However, we can already see some clear shifts in rankings in typical areas related to E-A-T and content – music, health, news, and ecommerce – but unlike the other updates, there is no clear pattern yet. So far, data shows us there hasn’t been a major rollout of the Core Update in Germany and other countries outside of the US yet. We’ll continue to monitor the impact globally over the coming days and weeks.