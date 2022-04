Heads-up: Google has now launched scroll-to-text sitelinks (that highlight content) for organic listings. From what I can see, the rollout looks to only appear on desktop and in the US at this time. More details on this feature + history on my timeline: https://t.co/j6IUtkSa1z pic.twitter.com/PcIakKKyWb

Neue Sitelinks bei Google helfen Suchenden und SEOs

Auf der Website der Google Search Central heißt es zu den Sitelinks:

Sitelinks sind Links aus derselben Domain, die unter einem Webergebnis gruppiert sind. Unsere Systeme analysieren die Linkstruktur deiner Website. Damit werden Wege gefunden, den Nutzern Zeit zu ersparen und schnell die gewünschten Informationen zu zeigen.

Eine solche Anzeige kann künftig auch über Scroll-to-Text Sitelinks erfolgen. Diese werden von Google algorithmisch auf Basis der vorliegenden Inhalte erstellt und führen direkt zum markierten Textelement auf der Website. Damit funktionieren sie ähnlich wie Jump-to Sitelinks. Bei diesen aber integrieren die Websites SEOs selbst interne Jump-to Links für die Content-Elemente, die bei Google als Sitelink-Ansatz übernommen werden können. Auf diese Weise könnten die Scroll-to-Text Sitelinks, die derzeit in den USA ausgerollt werden, SEOs Arbeit abnehmen. Denn die neuen automatisierten Sitelinks setzten je nach Suchanfrage die relevantesten Content-Bausteine in den Mittelpunkt und führen Suchende unmittelbar dorthin.

SEO-Experte Barry Schwartz hat bei Search Engine Roundtable über das Feature im Test berichtet und zeigt ein GIF, das die Funktion demonstriert:

Scroll-to-Text Sitelink bei Google, Quelle: Barry Schwartz

Scroll-to-Text Sitelinks als Weiterführung von Googles Push für mehr Kontext

Google setzt bereits seit Jahren darauf, Suchenden möglichst viel Kontext in den SERPs zu präsentieren. Das Scroll-to-Text Sitelinks Feature führt dabei Entwicklungen wie die Hervorhebung von Featured-Snippet-Texten auf der Zielseite fort (zuvor in gelb, inzwischen in violett markiert). Zuletzt testete die Alphabet-Tochter auch den Zusatz „Also covered on this page“ für Snippets. Dabei werden via Link weitere zur Suchanfrage passende Themen, die eine Website behandelt, im Featured Snippet aufgelistet.

Auch der Fokus auf Elemente wie Things to know und die Buying Guides, die bereits in den SERPs Zusatzinformationen zu Produkten und Themenschwerpunkten bieten, deuten auf die Kontextoptionen bei Google hin. Ebenso wie die Suchoptimierung durch die Technologie Multitask Unified Model (MUM), die multimodale Suchen bei Google ermöglicht. Anders als manche Content-Erweiterungen für die Snippets können die Scroll-to-Text Sitelinks aber für wertvolle Klicks aus der Suche heraus sorgen und No Click Searches eher entgegenwirken.

Brodie Clark schrieb schon 2021 ausführlich über die Google-Sitelink-Optionen auf seinem Blog. Wenn du noch mehr über Sitelinks und Best Practices dazu erfahren möchtest, kannst du Googles Developers-Dokumentation zum Thema lesen. Website-Betreiber:innen, die bestimmte Sitelinks nicht ausgespielt sehen möchten, können Inhalte über das Markup mit noindex von dieser Option ausschließen – ebenso wie ganze Seiten.

Für Advertiser gibt es ebenfalls Sitelink-Optionen für Google Ads. Seit März 2022 gibt es dafür neue automatische Erweiterungen, um mehr potentielle Kund:innen erreichen zu können.