Anlässlich der Globalen Woche der Medien- und Informationskompetenz 2022 veröffentlicht Google Updates zum eigenen Informations-Support. Das Feature About this result kommt für mehr Sprachen, liefert neue Informationen und wird in der Google App integriert.

Noch bis zum 31. Oktober läuft die Globale Woche der Medien- und Informationskompetenz 2022 der UNESCO. Ziel der Woche ist es, die Medien- und Informationskompetenz – vor allem auch im Digitalraum – zu stärken. Diesem Zweck hat sich auch Google verschrieben. Daher teilt die Alphabet-Tochter im Rahmen der Woche mit, dass das Informations-Panel About this result, welches Anfang 2021 mit inhaltlicher Unterstützung von Wikipedia eingeführt wurde, eine Reihe von Updates erhält. Neben den Neuerungen für diese Funktion weist Google auf das neue Super Searcher-Programm hin.

About this result endlich auch auf Deutsch – und mit noch mehr Quellenkontext

Googles Produktmanager Nidhi Hebbar erklärt auf dem Blog The Keyword, dass das Bereitstellen relevanter Kontexte zu auffindbaren Informationen in Googles Suchergebnissen zu den Kernaufgaben des Unternehmens gehört. Er erläutert:

When you’re searching for information on Google, it can be helpful to have quick access to more context about the sources and topics you’re finding in Search – so you can make a more informed decision about the sites you may want to visit and what results will be most useful for you.

Jetzt erweitert Google das Feature About this result. Dieses liefert Informationen zur Quelle des Suchergebnisses, zur Sicherheit der Verbindung oder zur ersten Indexierung durch Google. Dafür werden viele Informationen von Wikipedia eingeholt. Die Funktion war lange Zeit nur für englischsprachige Suchergebnisse in den USA – und nur auf dem Desktop – verfügbar. Doch das ändert sich nun. Zum einen wird About this result in die Google App integriert. Zum anderen wird das Feature in Europa für Suchergebnisse ausgerollt, die auf Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch oder Italienisch angezeigt werden.

Ein Klick auf die drei Punkte oben rechts im Panel liefert diverse Zusatzinformationen zur Quelle auf einen Blick. Dazu zählen etwa eine Quellenbeschreibung von Wikipedia und eine Einschätzung der Verbindungssicherheit zur Quellseite. Neuerdings wird aber auch angezeigt, was eine Quelle in eigenen Worten von sich sagt. Darüber hinaus können Suchende in Form von Reviews, News und anderen Formaten sehen, was Dritte über die Quelle zu berichten hatten. Und im Bereich About this topic können User dann noch mehr über das Thema erfahren, das die Quelle beim betreffenden Suchergebnis abgedeckt hat.