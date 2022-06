2021 launchte das Unternehmen Brave, das insbesondere für seinen Browser bekannt ist, eine eigene Suchmaschine. Brave Search soll als Alternative zu Google, Bing und Co. fungieren. Beim datenschutzzentrierten Brave Browser hat diese Search-Option im Herbst vergangenen Jahres auch Google als Standardoption abgelöst. Nun stellt das Unternehmen für die rasch wachsende Suchmaschine eine neue Funktion vor, die das „Suchen ohne Limits“ ermöglichen soll. Dabei handelt es sich um die Funktion Goggles, die statt starren Rankings verschiedene Ranking-Variationen basierend auf den personalisierten Sucheinstellungen der User bietet. Auf diese Weise sollen Vorurteile oder wiederkehrende Content-Tendenzen unterlaufen werden.

Auf dem eigenen Blog stellt Brave das starke Wachstum hinsichtlich der Nutzung von Brave Search vor. Demnach konnte die Suchmaschine in den vergangenen 365 Tagen (Stand: 22. Juni 2022) über 2,5 Milliarden Suchanfragen verzeichnen. Nach Angaben des Unternehmens brauchte Google mehr als ein Jahr, um auf 2,5 Milliarden Suchanfragen zu kommen, DuckDuckGo benötigte über vier Jahre. Dazu muss aber erwähnt werden, dass diese Werte zu einer anderen Zeit generiert wurden, in der das allgemeine Suchvolumen geringer war als heute.

Die Zahl der monatlichen Suchanfragen ist von Juni 2021 bis Mai 2022 von 8,1 Millionen auf 411,7 Millionen angestiegen.

Josep M. Pujol, Chief of Search bei Brave, erklärt, warum die Suchmaschine nun das Feature Goggle einführt:

Since launching one year ago, Brave Search has prioritized independence and innovation in order to give users the privacy they deserve. The Web is changing, and our incredible growth shows that there is demand for a new player that puts users first. Today we’re releasing Goggles to alter the way search has traditionally been done and to put users in charge at last. The world is too diverse for a single ranking, so Goggles opens search ranking and filtering transparently for everyone to use, share, and improve.