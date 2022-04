Eine verringerte Sichtbarkeit bei Google ist ein großes Problem für alle SEOs. Wenn einzelne Seiten Ranking-Verluste erleiden oder insgesamt an Relevanz einbüßen, kann das sogar zu Conversion- oder Umsatzeinbußen führen. Insbesondere im E-Commerce-Bereich. Nun hat Googles John Mueller in den Office Hours der Google Search Central erklärt, dass Produktseiten mit Artikeln, die nicht mehr vorrätig sind, an Sichtbarkeit einbüßen könnten. Die Out-of-Stock-Produkte werden wie kleine 404 Error behandelt. Doch die ganze Seite muss nicht zwangsläufig leiden, wenn sie grundsätzlich genügend Relevanz für Suchende bieten kann.

Matt G. Southern berichtet für das Search Engine Journal über Aussagen von John Mueller, die er anlässlich einer Nachfrage eines Shop-Betreibers in den Office Hours getroffen hat. Dieser hatte gefragt, ob der Ausverkauf von Produkten im Online Shop dafür sorgen könnte, dass die Produktseiten beim Ranking leiden. Daraufhin erklärte der Webmaster Trends Analyst:

Theoretically, it could affect the visibility in search if something goes out of stock.

Mueller führte bezogen auf die Suche aus:

Out of stock – it’s possible. That’s kind of simplified like that. I think there are multiple things that come into play when it comes to products themselves in that they can be shown as a normal search result.

They can also be shown as an organic shopping result as well. If something is out of stock, I believe the organic shopping result might not be shown – I’m not 100% sure.

And when it comes to the normal search results, it can happen that we when see that something is out of stock, we will assume it’s more like a soft 404 error, where we will drop that URL from the search results as well.