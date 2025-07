Nachdem Google die AI Overviews bereits umfassend in die Suche integriert hat, folgt jetzt der Roll-out von KI-generierten News-Zusammenfassungen in Discover. Die Funktion soll das User-Erlebnis optimieren, setzt Publisher jedoch unter Druck.

KI-gestützte Übersichten sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Google-Ökosystems – und ihr Einfluss wächst weiter. Mittlerweile zeigt Google die AI Overviews auch zwischen organischen Non-KI-Ergebnissen an; und sogar YouTube hat kürzlich AI Overviews mit einem Twist integriert. Zwar sollen die AI-Übersichten Publishern zusätzliche Seitenaufrufe einbringen, doch die Realität sieht oft anders aus: Viele Betreiber:innen fürchten Traffic-Einbrüche (und mitunter auch Rückgänge bei den Ad-Einnahmen) oder erleben diese bereits. Mit Offerwall möchte Google Publishern variable Wege zur Content-Monetarisierung über Ads hinaus liefern.

© Google via Canva

Jetzt hat das Suchmaschinenunternehmen eine weitere KI-gestützte Neuerung, diesmal für den Discover-Bereich, eingeführt: Googles News Feed in der App zeigt ersten Nutzer:innen nun AI Summaries an. Diese beinhalten eine KI-generierte Zusammenfassung von Schlagzeilen, die von mehreren Publishern aufgegriffen wurden – die Logos letzterer werden in der oberen linken Ecke über den Summaries angezeigt. Google merkt unter der Zusammenfassung an, dass diese mit KI erstellt wurde und daher Fehler enthalten kann.

AI Summaries bei Google Discover, © Google via TechCrunch

Roll-out ist schon erfolgt – auch in Deutschland?

Die Funktion wird derzeit noch nicht bei allen Nachrichten in Discover angezeigt, doch ein:e Google-Sprecher:in bestätigte gegenüber TechCrunch, dass die Funktion bereits umfassend ausgerollt wurde – zumindest in den USA. Dort taucht das Feature in der iOS und Android App zunächst vor allem bei Nachrichten zu Lifestyle-Themen wie Sport und Entertainment auf, erklärt Google. Das Unternehmen fügt hinzu, dass die AI Summaries den Nutzer:innen dabei helfen sollen, zu entscheiden, welche Seiten sie besuchen möchten. Darüber hinaus sollen weitere Neuerungen bei Discover, darunter etwa Auflistungen der relevantesten Informationen, das User-Erlebnis verbessern.

Auflistung bei Google Discover, © Google via TechCrunch

Dank der neuen Discover-Funktionen können die Nutzer:innen sich schneller über aktuelle Nachrichten informieren, wenngleich das Risiko von Fehlinformationen durch die KI-Zusammenfassungen nicht unterschätzt werden sollte. Zudem dürften die AI Summaries Publishern ein Dorn im Auge sein – erneut schränkt Google die Notwendigkeit eines Seitenbesuchs ein und liefert alle Informationen direkt in den Suchergebnissen. Gegen die AI Overviews legte The Independent Publishers Alliance aus diesem Grund kürzlich bereits eine Kartellbeschwerde ein.