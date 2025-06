Vor allem kleinere Publisher sollen davon profitieren. Denn sie können von den unterschiedlichen Einnahmeansätzen, die das Feature bietet, profitieren, ohne groß angelegte Monetarisierungsstrukturen schaffen zu müssen – etwa umfassende Bezahlschranken, die auch technisch erstmal integriert werden müssten. Peentoo Patel, Director für Product Management beim Google Ad Manager, erklärt auf dem Ads & Commerce Blog Googles:

For years, our publishing partners have asked for more ways to monetize their content beyond traditional ads using Google Ad Manager. That’s why we’re launching Offerwall, a flexible tool that helps publishers earn revenue while giving their audience choices […].