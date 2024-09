Spotify hat die Analytics-Tools für Podcaster erweitert und bietet jetzt tiefere Einblicke, die dir dabei helfen, das Wachstum deiner Show besser zu verstehen. Mit der neuen Visualisierung der „Audience Journey“ kannst du nachvollziehen, wie dein Podcast auf der Plattform entdeckt und konsumiert wird. Diese neuen Funktionen helfen dir, deine Marketing-Strategien gezielter anzupassen und deine Hörer:innenzahlen zu steigern. Lenny Rachitsky von Spotify erklärt im offiziellen Blog Post:

We understand how vital audience growth is to you and your show, and one of our main goals at Spotify for Podcasters is to help you expand your reach and give you more opportunities to grow a loyal fanbase. We believe accurate and actionable insights are critical for creators to build success – the more you understand, the more you can make better, more informed decisions about how to grow your show.