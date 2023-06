Eine Studie zeigt: Viele Marketer sind mit den verfügbaren Audiomessinstrumenten unglücklich. Erfahre, wie Spotify Ad Analytics der langjährigen Herausforderung der Messung der Wirkung von digitaler Audiowerbung begegnet.

Audiowerbung geht ins Ohr und bleibt im Kopf – so oder so ähnlich heißt es zumindest in einem bekannten Werbeslogan. Doch die Messung der tatsächlichen Wirkung von Werbung im Radio oder auf Audio-Streaming-Portalen stellt viele immer noch vor eine enorme Herausforderung. Laut einer aktuellen Studie von Insider Intelligence Ad Perceptions sind genau genommen weniger als die Hälfte der US Marketer mit ihrer digitalen Audiomessung zufrieden. Vor diesem Hintergrund bietet Spotify eine neue Lösung, die wir dir in diesem Artikel vorstellen möchten.

Im Mai führte Spotify auch schon ein anderes spannendes Mess-Tool ein – jedoch zunächst nur für den Musikbereich der werbefinanzierten Version: Spotify Brand Lift.

Spotify Brand Lift ist ein neues Tool zur Messung der Werbewirkung auf der Streaming-Plattform, das User-Reaktionen auf Audio-, Video- und Display Ads anzeigt.

Spotify Brand Lift , © Spotify via Canva

Neue Messlösungen für Podcasts und Musik bei Spotify

Da Digital Audio weiterwächst und der Nachweis des ROI wichtiger denn je ist, ist es für Marketer entscheidend, die Auswirkungen ihrer Investitionen in digitalem Audio zu messen und nachzuvollziehen. Doch genau an diesem Punkt treten vielfach Probleme auf. Um diese zu lösen und Kund:innen mit innovativen Messoptionen langfristig zu überzeugen, stellte Spotify jüngst Spotify Ad Analytics vor. Bei diesem Mess-Tool handelt es sich um eine kostenlose Komplettlösung, die Werbetreibenden und Agenturen dabei helfen soll, die Wirkung ihrer Werbung in jeder Phase des Marketing-Zyklus zu verfolgen und zu messen.

Spotify Ad Analytics, © Spotify

Das bietet Spotify Ad Analytics

Die neue Spotify-Messlösung von Werbung zeigt dir die Auswirkungen deiner digitalen Audioinvestitionen und hilft dir, diese zu verstehen. Hier kommen die Benefits von Spotify Ad Analytics im Überblick:

Kostenloser Zugang zu einer Reihe 1P-Messlösungen – unabhängig davon, ob Werbetreibende Marketing- oder Performance-Strategien verfolgen oder ein beliebiges Werbeformat über Podcasts oder Musik auf Spotify kaufen möchten

Reporting für Spotify Brand Lift über das zentrale Dashboard für Werbetreibende zur Auswertung von Werbeerinnerung, -bekanntheit und -beachtung

Zugang zu Online Attributions- und Conversion Lift Reporting, unterstützt durch Spotify Pixel. So können Werbetreibende nachvollziehen, ob Verbraucher:innen eine Audiowerbe-Ad gehört und darauf reagiert haben

Golaber Messdienst, zu dem Spotify Werbetreibende in elf Märkten (Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Spanien, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten) kostenlos direkten Zugang haben

Spotify Ad Analytics, © spotifyads

Spotify Ad Analytics wurde nach der Übernahme von Podsights durch Spotify im vergangenen Jahr eingeführt. Mit der Erweiterung der pixelbasierten Attribution auf Podcasts baut Spotify auf diesem Fundament durch die Übernahme auf. Frühe Testpartner:innen wie Grammarly und Shopify haben laut Spotify positive Ergebnisse erzielt, indem sie gezielte Audiotaktiken eingesetzt haben, um Online-Konversionen zu fördern.