Im Bereich Cross Channel Measurement und Ad Buying bieten Microsoft und Roku künftig einen neuen Ansatz, der viele Werbetreibende interessieren könnte. Um Insights zu verschiedenen Paid-Advertising-Kampagnen zu erhalten, liefern die Unternehmen im Rahmen einer Zusammenführung ihrer Advertising-Sparten eine holistische Übersicht. Daten von Roku TV Streaming, Microsoft Ads und Bing werden vereint – um die Ad Performance stärken zu können.

Digitale Werbung ist heutzutage oftmals einer Cross-Channel-Planung unterworfen. Kampagnen sollen an verschiedenen Touchpoints relevante Publika erreichen und im besten Fall Conversions hervorrufen. Damit digitale Ads künftig noch besser hinsichtlich ihrer Performance nachvollzogen und geplant werden können, tun sich Microsoft Advertising und Roku Advertising zusammen. Die beiden Unternehmen verbinden Datenpunkte zu Kampagnen in diversen Bereichen aus den jeweiligen Werbesparten. Im Blog Post Microsofts heißt es:

We’re now connecting the dots between Roku TV streaming ads, Microsoft Audience Ads, and paid and organic search on Bing. Because when it comes to data, we’re better—together. By analyzing insights from both the Microsoft and Roku ad ecosystems—as your customer streams TV, browses, shops for products, and searches online—we can distill down the behavioral insights you need to build an actionable and successful ad campaign.