Überraschung! Der Digital Bash – Winter Edition überzeugt mit vielfältigen Themen

Es ist Winter – the most wonderful time of the year! So auch beim Digital Bash. Gespannt? Dann sichere dir dein Ticket für den 6. November.

Wird es dieses Jahr schneien? Welche Geschenke erwarten dich unter dem Weihnachtsbaum? Und wirst du gut ins neue Jahr rutschen? Fragen, die viele Menschen im Dezember stellen, beantworten wir nicht. Dafür aber die Wichtigen zu Themen, die die Marketingbrache das gesamte Jahr lang beschäftigen. Sichere dir zum Abschluss des Jahres 2022 beim Digital Bash – Winter Edition Insights und Tipps unsere Expert:innen und beschenke dich selbst mit Wissen über Potenziale des Web3, reichweitenstarke Influencer-Kampagnen, ein effizienteres Management und modernen Kund:innenservices. Unsere virtuelle Winterüberraschung findet am Nikolaustag, dem 6.12 statt – und unser Digital-Bash-Stiefel ist prall gefüllt mit spannenden Vorträgen. Um 9:30 geht’s los: Welche hochkarätigen Speaker ihr Wissen präsentieren, möchten wir dir jedoch hier schon verraten. Sichere dir jetzt dein Ticket und melde dich über den Link kostenlos an! Jetzt Ticket sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Das sind die Speaker beim Digital Bash – Winter Edition Nach einer Begrüßung der Teilnehmer:innen und Speaker durch Daniel Nickel, Business Development Manager bei OnlineMarketing.de, startet der Digital Bash – Winter Edition am Nikolaustag mit dem ersten Vortrag zum Thema „Warum digitaler Kundenservice ein Markentreiber“ ist. Egal, ob Vertragsanfragen, Probleme mit der Lieferung oder Retoure-Wünsche: In der Regel führt bei Unklarheiten keine Chance am Kund:innenservice vorbei. Und das ist auch gut so! Denn ein sehr guter digitaler Service hilft dir womöglich, dich von der direkten und indirekten Konkurrenz abzuheben; Letzterer steht durch Websites wie GuteFrage.net, Reddit und Co aktuell hoch im Kurs. Fabio Maglieri von Yext zeigt dir, warum digitaler Kund:innenservice heutzutage so wichtig für Brands ist, wie sich KI in diesem Kontext nutzen lässt und welche Vorteile du davon hast. Zwilling, einer der führenden Hersteller für Küchenprodukte, arbeitet seit einem Jahr mit dem Analyse-Tool von similarweb zusammen. Und damit sind sie so erfolgreich, dass Florian Gleisberger von similarweb und Mark Bogdahn von Zwilling, ihre größten Aha-Momente im Marketing mit dir teilen möchten. Anhand von zehn Cases erklären sie, wie du eine Konkurrenzanalyse in deinen Marketing-Alltag integrieren kannst. Der Vortrag liefert dir unter anderem ein visuelles Verständnis der Websites, Apps, sozialen Medien, Traffic-Quellen und mehr deiner Konkurrenz. Influencer Marketing hat sich über die Jahre stark verändert und immer mehr User bevorzugen authentischen beziehungsweise realen Content – und Unternehmen und Creatore sollten sich auf diesen Umbruch einlassen, findet Laetitia Ecklé von the influencer. Auch der Erfolg von BeReal zeigt: Es geht nicht mehr nur um das perfekte Bild. Wie deine Social-Kampagnen treffsicher bei deiner Zielgruppe landen, erklärt die Laetitia. Nach dem Vortrag weißt du, wie heutzutage erfolgreiche Kooperationen umgesetzt werden, wieso Nano- und Micro-Influencer im Trend liegen und welche Rolle Live Shopping für die Zukunft des Influencer Marketings hat. Wo ist Philemon Duhm von CryptoSpaceFleet, wenn er nicht gerade auf der Digital-Bash-Bühne steht? Na, im Web3! Er ist sozusagen ein Local dort und kann dir dementsprechend genau erklären, welche Maßnahmen B2C-Firmen nutzen können, um dort ebenfalls Fuß zu fassen. Am Ende des finalen Vortrags weißt du, welche Zielgruppen sich im Web3 verbergen, wie kann man im Web3 werben kann und was dir das für die (nahe) Zukunft bringt. Deine Agenda für den Digital Bash – Winter Edition 9:30 – 9:40 Uhr: Opening: Digital Bash – Winter Edition

Daniel Nickel | Business Development Manager | Digital Bash

Fabio Maglieri | Director, Enterprise Sales | Yext

Florian Geisberger | Senior Account Manager, Enterprise DACH | similarweb

Mark Bogdahn | Head of Performance Marketing & Consumer Engagement | ZWILLING J.A. Henckels AG

Laetitia Ecklé | CEO | the influencer GmbH

Philemon Duhm | Head of Marketing | CryptoSpaceFleet

Daniel Nickel | Business Development Manager | Digital Bash Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Da die Zahl der Tickets limitiert ist, raten wir dir, dich so schnell wie möglich anzumelden. Sichere dir also am besten jetzt noch deinen Zugang, um das Event nicht zu verpassen. Wir sehen uns dann beim Digital Bash – Winter Edition von OnlineMarketing.de. Im Whitepaper „Puzzle der Personalisierung“ wurden neun unterschiedliche Puzzleteile identifiziert, die analysiert werden. Dazu erhältst du praktische Tipps, um deine Customer Experience zu verbessern und deine digitalen Umsätze zu steigern. Jetzt kostenlos herunterladen!