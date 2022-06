Zuletzt haben (unfreiwillige) Enthüllungen Facebooks beunruhigende Erkenntnisse geliefert; nämlich, dass das Social-Unternehmen aufgrund der riesigen Menge an Daten nicht im Stande ist, nachzuvollziehen, wohin die gesammelten User-Daten gehen.

Jetzt plant die Meta-Plattform Facebook ein „Basic Ads“-Produkt, das nicht auf die Informationen von Usern zurückgreifen muss. Werbetreibende wollen jedoch mit hochwertigen Inhalten werben, an denen es Metas Plattformen bisher mangelte. Dieses Vorhaben resultiert aus Änderungen im Bereich des Datenschutzes, die die Möglichkeiten zur Sammlung von User-Daten limitieren. Derzeit befindet sich Facebook bei der Entwicklung dieses Tools noch in der frühen Entwicklungsphase, erklären zwei Advertiser zwei verschiedener Werbeagenturen gegenüber Business Insider.

David Coleman, SVP für Strategie und Entwicklung bei der unabhängigen Medienagentur Ocean Media, sagte, er sei nicht über „Basic Ads“ unterrichtet worden, aber dass es Sinn mache, da Facebook Umsatzeinbußen im Bereich Performance Marketing verzeichnen würde. Er bezweifelte jedoch, dass es gelingen würde, Marketer anzuziehen, die auf das Umfeld, in dem ihre Anzeigen erscheinen, sensibel reagieren. Er erklärt:

Advertisers spending those brand dollars are concerned with what their ads will be placed against. They need premium content to pull those dollars from CTV, or linear TV, or YouTube. Meta tried with Facebook Watch to invest in content, but that fizzled. Without premium content, they’re not going to be able to drive brand dollars.