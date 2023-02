Ist dein Marketing-Werkzeugkasten gut genug für deine Content-Ziele gerüstet? Beim Digital Bash – Marketing Tools by Adobe am 2. März findest du es heraus. Unser Expert:innen liefern die ihr Wissen und professionelle Content Marketing Tools.

Über 500 Millionen Tweets am Tag, zwei Milliarden monatlich aktive Instagram User und mehr als eine Milliarde aktiver Nutzer:innen auf TikTok. Social Media bietet Brands vielfältige Möglichkeiten, doch die Content-Planung wird mit zunehmend mehr Formaten und Plattformen immer herausfordernder. Neben der immensen Aufgabe, all deine Social-Kanäle im Blick zu haben, erfordern die Überwachung deiner Online-Reputation und weitere Workmanagement-To-Dos ebenfalls sehr viel Zeit. Um genau diese wertvolle Ressource – Zeit – zu sparen, lohnt sich der Einsatz von Marketing Tools. Andererseits bleibts du eventuell auf der Strecke. Denn Content Marketing gehört inzwischen zu einer der wichtigsten Aufgaben auf der Marketing-Agenda und wer nicht am Ball bleibt, verliert im Konkurrenzkampf um Nutzer:innen und Kund:innen. Verpasse daher nicht die Chance, dich von Expert:innen auf den neuesten Stand in Sachen Marketing Tools bringen zu lassen: beim Digital Bash – Marketing Tools by Adobe.

Am 2. März 2022 startet das Event powered by Adobe. Ab 9:00 Uhr erwarten dich fünf Expert:innen und Vorträge zu den Themen Social Listening, Workmanagement im Marketing, Content Marketing Tools, Online-Reputation und LinkedIn Ads. Sowohl ihr Knowhow als auch die spannenden Tools, die dir vorgestellt werden, könnten dir dieses Jahr den entscheidenden Vorteil für deine vielfältigen Management-Aufgaben liefern.

Da das Ticket kostenlos ist, empfehlen wir das gesparte Geld in Popcorn zu investieren, um den Digital Bash Blockbuster in vollen Zügen zu genießen. Übrigens erhältst du mit dem Ticket automatisch Zugang zu der nachträglichen Aufzeichnung und den Speaker Slides sowie die Möglichkeit, deine Fragen im Anschluss an das Event den Speakern zu stellen.

Diese Speaker sind mit allen Wassern gewaschen

Ob Twitter, TikTok, LinkedIn, Instagram oder Facebook: Viele Plattformen bieten mit ihren vielen Millionen oder gar Milliarden Usern große Potenziale für deine Brand. Doch so viel Spaß Social Media auch machen kann, ist es doch auch eine ständige Herausforderung, den Überblick über die Gespräche über deine Marke zu behalten. Das funktioniert zwar bis zu einer gewissen Anzahl, doch Steuerung F ist leider kein Social-taugliches Such-Tool. Deswegen zeigt Christina Eurich, Marketing Manager DACH bei Meltwater, dir, welche Tools professionelle Abhilfe leisten können.

Wie du von der Content Supply Chain zum Content Super Highway gelangst, verrät dir Swen Arnold von der Adobe Systems GmbH. Er sagt: Erfolg ist zu 10 Prozent Inspiration und zu 90 Prozent Prozess. Darum erklärt er dir auch, warum es besonders wichtig als Unternehmen ist, sich mit koordinierter Zusammenarbeit und einer sinnvollen Vernetzungen eine Fast Lane für die Lieferung von Creative Contents zu schaffen.

Marketing ist wie ein Spiel. Johannes Güldenpfennigs Lieblingsdisziplin dabei ist das Quartett – sein Ass im Ärmel sind vier Content Marketing Tools, mit denen erstellen, messen, nutzen und generieren zum Kinderspiel wird. Sein Vortrag „Dein Content Marketing Tool Quartett für mehr Sichtbarkeit, Leads und Umsatz“ bietet dir die Chance, einem echten Profi in die Karten schauen zu dürfen!

Stimmt dein Image mit deiner Unternehmensphilosophie überein? Wenn du diese Frage nicht eindeutig mit „Ja“ beantworten kannst, wird es für dich aller höchste Zeit, diese beiden Säulen deines Unternehmens anzugleichen. Martin Wicke von reputativ erklärt dir, wie du mit KI die Inhalte der relevantesten Bewertungsplattformen auswertest, um langfristig auf der Erfolgswelle zu surfen.

Werbung auf LinkedIn revolutioniert gerade das #B2BMarketing. Falls du noch nichts von den LinkedIn Ads gehört hast, liefert dir Gründerin Theresa Sturm von Via Digital einen Wake Up Call. Denn es ist höchste Zeit, die Potenziale des Professional Networks auszuschöpfen. Damit deine LinkedIn-Präsenz auch den gewünschten Effekt hat, liefert dir Theresa auch direkt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Deine Agenda für den Digital Bash – Marketing Tools

9:00 – 9:10Uhr: Opening: Digital Bash – Marketing Tools

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | Digital Bash

9:10 – 9:40 Uhr: Social Listening: So navigiert ihr durch ein Meer an Informationen

Christina Eurich | Marketing Manager DACH | Meltwater

Christina Eurich | Marketing Manager DACH | Meltwater

9:45 – 10:30 Uhr: Von der Content Supply Chain zum Content Super Highway – wie Workmanagement Deine Arbeitsabläufe im Marketing revolutioniert

Swen Arnold | Sales GTM Lead Workfront | Adobe Systems GmbH

Swen Arnold | Sales GTM Lead Workfront | Adobe Systems GmbH

10:35 – 11:05 Uhr: Dein Content Marketing Tool Quartett für mehr Sichtbarkeit, Leads und Umsatz

Johannes Güldenpfennig | Team Lead Content Strategy Analyst | Contentbird

Johannes Güldenpfennig | Team Lead Content Strategy Analyst | Contentbird

11:10 – 11:25 Uhr: Effiziente Steuerung und Monitoring der Online-Reputation von Unternehmen

Martin Wicke | Geschäftsführer Marketing&Vertrieb | reputativ

Martin Wicke | Geschäftsführer Marketing&Vertrieb | reputativ

11:30 – 11:55 Uhr: Dein Start mit LinkedIn Ads – der B2B Lead Gen Kanal 2023

Theresa Sturm | Gründerin & Geschäftsführerin | Via Digital

Theresa Sturm | Gründerin & Geschäftsführerin | Via Digital

11:55 – 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | Digital Bash

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | Digital Bash

Da die Zahl der Tickets limitiert ist, raten wir dir, dich so schnell wie möglich anzumelden.