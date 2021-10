Eine Gruppe von Experten hat eine Grafik mit einer Übersicht zu wichtigen Marketing Tools in Deutschland zusammengestellt, die für Transparenz im Markt sorgen soll.

Ohne die richtigen Tools ist modernes Marketing im Digitalraum kaum möglich. Ob für die Recherche, Analyse, E-Mail, das CRM, Mobile Marketing, die PR und viele weitere Aspekte, die Unterstützung passender Lösungen hilft Marken und Advertisern seit Jahren, sich einerseits an die Erwartungen der Branche und vor allem User anzupassen, andererseits aber auch mit Richtlinien, Gesetzen und beispielsweise Measurement-Grundlagen in Einklang zu bleiben. Bei der scheinbar unendlichen Auswahl an Tools für den Bereich Marketing-Technologie (MarTech) verliert manche:r aber auch mal die Übersicht. Und das ein oder andere Tool erfährt womöglich nicht die diesem gebührende Beachtung.

Daher haben Jens Polomski (Jens Marketing), Frans Riemersma (MarTech Tribe) und Dr. Ralf Strauß (MarketingTechLab, Präsident Deutscher Marketing Verband) nun eine Grafik für die Marketing Technology Landscape in Deutschland erstellt. Sie listet Tool-Lösungen von 870 Anbieter:innen aus Deutschland auf. Diese groß angelegte Übersicht soll Transparenz für den Tool-Markt schaffen, erhebt dabei aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Denn die MarTech-Branche ist in stetiger Bewegung.

Insights zu MarTech Tools – aus einer Perspektive

Die Übersicht hat Jens Polomski auf seiner auf Online Marketing Tools fokussierten Website Jens Marketing veröffentlicht. Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird klargestellt, das einige Anbieter:innen und deren Lösungen und Software nicht auftauchen. Außerdem könnte die Grafik schon sehr schnell „aufgrund von Neueinführungen, Re-Launches, Expansionen, Exits und Fusionen“ veraltet sein.

Da die Experten diese Zusammenstellung aus ihrer eigenen professionellen Perspektive heraus kreiert haben, kann hinsichtlich dieser Auswahl auch nur die Rede von einer, nicht der Tool-Übersicht sein. Diese lehnt sich allerdings an eine von Scott Brinker (chiefmartec.com) entwickelte internationale MarTech Landscape an, die mittlerweile über 10.000 Einträge aufweist. Mit den 870 erwähnten Tools beziehungsweise Tool-Anbieter:innen ist die deutsche Ausgabe allerdings ebenfalls sehr umfangreich.

Einen Einblick in die Grafik kannst du hier im Artikel erhalten und dich dabei schon grob über einige MarTech Tools informieren. Weiterführende Informationen und die Ansicht der Grafik in voller Größe liefert Jens Polomski auf seiner Website.

MarTech Landscape für Deutschland (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Jens Polomski, Frans Riemersma, Dr. Ralf Strauß