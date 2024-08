Warum E-Mails heutzutage noch immer so wichtig für dein Marketing sind

E-Mails sind vieles: kostengünstig, ein natives und etabliertes Kommunikationsmittel, ein Türöffner für Sales und Datengenerierung, ein interaktives, mobil einfach zu konsumierendes Format. Das E-Mail Marketing lässt sich durch andere Kanäle – wie das Messenger Marketing – ergänzen, kaum aber substituieren. Dafür sprechen allein die nackten Zahlen, die GetResponse im Benchmark Report für das Jahr 2024 zusammengetragen hat. Dafür wurden Milliarden Mails analysiert. Demnach liegt die Open Rate international inzwischen bei 39,6 Prozent, ist also gestiegen. Auch die Click-Through-Rate ist nach oben geklettert, auf 3,2 Prozent. Solche Zahlen sind für Marketer und insbesondere auch kleinere Unternehmen, die weniger Budget für Push-Kampagnen aufbringen können, Balsam für die Kommunikatonsseele. Zudem zeigt sich, dass vor allem automatisierte Mails für eine erhöhte Öffnungsrate sorgen können.

So effektiv können automatisierte E-Mails sein, © GetResponse

Gerade die Automatisierung über Autoresponder hinaus birgt für diverse Sender:innen viel Potential. Darüber hat Nadine Schmal von GetResponse als Senior Marketing Specialist in der DACH-Region bereits 2023 beim Digital Bash gesprochen – und am 10. September hat die Expertin wieder E-Mail-Marketing-Tipps für dich in petto.

Nadine Schmal spricht beim nächsten Digital Bash – E-Mail Marketing über Listenhygiene

Nadine Schmal kennt sich extrem gut mit den Vorteilen der Marketing Automation im E-Mail-Kontext aus und gibt diese in einem dedizierten Video zum Besten.

Nutzen kannst du diese äußerst effektive Praxis zum Beispiel für die Optimierung deiner Lead-Pflege und -Generierung, für die Segmentierung und Personalisierung von Mails und zur automatischen Beantwortung von Standardfragen. Das spart Zeit und Geld. Personalisierung und Segmentierung gehören zu den größten Trends im E-Mail Marketing und sind von der Marketing Automation kaum zu trennen.

5 konkrete Vorteile im Überblick

Wenn du einige der größten Vorteile, die das E-Mail Marketing für dein Business hat – egal ob Ein-Person-Firma oder börsengelisteter Konzern –, ohne Umschweife vorgelegt bekommen möchtest, bist du hier richtig. Ein unumstößlicher Pluspunkt für die Disziplin sind die geringen Kosten. Bei GetResponse gibt es beispielsweise einen Free Plan für eine Kontaktlistengröße von bis zu 500 Kontakten (mit einem monatlichen Limit von 2.500 Newslettern), der Zugriff auf Schlüsselfunktionen wie E-Mail Marketing, Formulare, Pop-ups, Landing Pages und dergleichen bietet. Die Pricing-Pläne variieren, doch für den Versand und die Erstellung von passenden E-Mails musst du in der Regel keine hohen Kosten einberechnen.

Ebenfalls relevant ist die einfache Nutzung von E-Mail-Programmen, insbesondere mit Software und KI-Support. Während sich Ungeübte bei Social Media Ads und Co. erst einfuchsen müssen, ist das Erstellen von Mails einfach erklärt. Allerdings liegt dann im Inhalt das Gewicht in Bezug auf Innovativität, Tonalität und die Aktivierung von Besendeten.

Ein weiterer großer Vorteil ist die mobile Erreichbarkeit der User. Schon 2022 machten mobile Klicks knapp 46 Prozent aller E-Mail Klicks aus. Und mit stets zunehmender Mobile-Fokussierung ist die Erreichbarkeit von Personen in diesen Kontexten wichtiger denn je. Die geringen Preise, hohe Öffnungsraten und gute mobile Erreichbarkeit sorgen auch dafür, dass E-Mail Marketing einen hohen ROI aufweisen kann. 2021 ermittelte die DMA (Data & Marketing Association), dass die Rendite bei E-Mails im Test bei 38:1 lag. Der finanzielle Erfolg hängt wiederum von individuellen Faktoren ab. Doch die können, und das ist ein zusätzlicher großer Vorteil, beim E-Mail Marketing äußerst schnell und einfach gestaltet, verändert und optimiert werden. Denn deine Mails und Newsletter kannst du trotz des klaren Rahmens dieser Disziplin immerzu individualisieren und zu etwas ganz Besonderem machen – sogar die Out of Office Mails verfasst von Islandpferden gab es schon. Das ist schließlich auch, was bei den Leser:innen und (potentiellen) Kund:innen ankommt. GetResponse weiß:

Trust and relevance in content are more effective than quick-win tactics.

Achtung: Auf diese technischen Feinheiten und Änderungen von Yahoo und Gmail musst du achten!

Beim E-Mail Marketing gehen langfristig angelegte Strategien mit technischen Innovationen und Trends Hand in Hand. Derweil müssen die Marketer aber ebenso auf Neuerungen achten, die von außen an sie herangetragen werden. Da ist zum einen die rasante Entwicklung von generativer KI, die das E-Mail Marketing Game verändert, aber auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet (Stichwort Marketing Automation 2.0). Da sind aber auch neue Richtlinien, die E-Mail Provider von Zeit zu Zeit integrieren. Gmail und Yahoo haben im Februar 2024 neue Regeln aufgestellt, die die E-Mail Marketer beachten sollten. Dabei geht es insbesondere um die Authentifizierung.

Doch welche Tipps müssen Marketer nun beherzigen? Einer ist ganz offensichtlich: Du solltest deine Mails immer von einer benutzer:innendefinierten Sendeadresse versenden. Mit Gmail- oder Yahoo-Adressen über Drittanbieter:innen beispielsweise kannst du schnell im Spam-Ordner landen. Für die Absender:innen gilt es aber ebenfalls, die Authentifizierung von E-Mails mit SPF, DKIM und DMARC zu verwalten. Wer sich mit den technischen Details nicht so gut auskennt, kann auf die Expertise von GetResponse vertrauen. In einem dedizierten Blog-Beitrag hat das Unternehmen die wichtigsten Schritte zusammengefasst. Dazu liefert GetResponse auch eine Infografik.

Ausschnitt der Infografik zum Update der E-Mail-Standards von Yahoo und Gmail (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zum Download), © GetResponse Mit einem Klick aufs Bild gelangst du zum Download, © GetResponse

Noch eindrücklicher aber ist das On-Demand-Webinar mit Nadine Schmal und Philipp Zöld von Mailculture.

Mit der passenden Software und hilfreichen Ressourcen zu langfristig mehr Erfolg: So geht’s

Mit den Insights von GetResponse bist du bei der Mail-Authentifizierung auf der sicheren Seite. Darüber hinaus kannst du die umfangreichen Ressourcen der Expert:innen aber auch nutzen, um die bereits beschriebenen Vorteile der so erfolgversprechenden Disziplin in deinen Marketing-Alltag zu integrieren. Dabei helfen Software-Elemente wie zum Beispiel der KI E-Mail Generator. Dieser ermöglicht es dir, relevante E-Mail bis zu 85 Prozent schneller zu erstellen und mehr Engagement für deine Mails zu generieren.

Der KI E-Mail Generator sorgt für bessere E-Mail-Ergebnisse (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © GetResponse



Du kannst aber auch auf diverse Newsletter Tools (mit KI-Support) setzen, die beispielsweise vordesignte E-Mail-Vorlagen bieten, mehr Conversions dank zielführender A/B-Tests versprechen und die Messung deines Erfolgs in Echtzeit bieten. Mit den Funktionen von GetResponse kannst du im kostenpflichtigen Plan auf ein Listenwachstum von durchschnittlich 100 Prozent in den ersten 30 Tagen bauen, umfassenden Support genießen und auf 99 Prozent Zustellrate in über 160 Ländern setzen. Über 400.000 Kund:innen vertrauen dem Unternehmen wie Red Bull und dpd deshalb bereits. Informiere auch du dich, wie GetResponse dir dabei helfen kann, die wichtigsten Marketing-Disziplin zu meistern, statt sie nur nebenher laufen zu lassen – mit neuester KI-Technologie, brandaktuellen Tipps zu jeglichen Updates und individuellen Software-Lösungen für jedes Business.