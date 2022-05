Endlich abschalten im Urlaub dank des „virtuellen Stallvertreters“

Hintergrund der Idee: Laut einer von Visit Iceland durchgeführten Studie geben ganze 59 Prozent der befragten Arbeitnehmer:innen an, dass ihre Vorgesetzten, Kolleg:innen und Kund:innen auch im Urlaub eine direkte Rückantwort erwarten – und wirklich erholt fühlt sich nach einer Reise weniger als die Hälfte (44 Prozent). Damit künftig nicht mehr 41 Prozent der Menschen auch im Urlaub ihre geschäftlichen Mails checken, können die Antworten nun von den „virtuellen Stallvertretern“ übernommen werden. Laut Jelena Ohm, Projektleiterin bei Horses of Iceland, machen die Pferde das nur allzu gerne:

Es lag ganz in der Natur unserer talentierten Pferde, sich der Abwesenheitsnotizen anzunehmen. In Tölt und Galopp flogen sie nur so über die Tasten und schufen eine Reihe einzigartiger E-Mails, die Urlaubern helfen werden, ihre Reise ohne jegliche Unterbrechung zu genießen.

Wie dein:e Chef:in reagieren wird, wenn als Rückmeldung nur ein Buchstabensalat ankommt, ist natürlich fraglich. In jedem Fall hat Visit Iceland mit OutHorse your E-Mail eine geniale Kampagne gestartet, die sich schnell rumspricht, mit Sicherheit ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und ganz nebenbei noch Lust auf Urlaub in Island macht.