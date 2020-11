Twitter bestätigte, dass ab heute User, die sich in Japan befinden, das neue Fleets Feature auf der Plattform nutzen können. Obwohl der Kurznachrichtendienst eine gewisse Ähnlichkeit zu den Story-Formaten auf anderen Social-Plattformen wie Instagram, Snapchat oder Facebook zugibt, sollen sich Fleets trotzdem von diesen unterscheiden. Keyvon Beykpour, Product Lead bei Twitter, schreibt in einem Tweet:

I know what you’re thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts.