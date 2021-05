Shopping-Liebhaber:innen können sich freuen: Künftig wird es noch einfacher, über die Social-Plattform Produkte zu ergattern. Denn Facebook führt nun das Live Stream Shopping ein. In der Serie „Live Shopping Friday“ stellen ab sofort ausgewählte Marken ihre Artikel via Facebook Live vor. Nutzer:innen, die in Echtzeit die Produktvorstellung verfolgen, haben dabei die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder einen Kauf abzuschließen. Facebook erklärt:

Starting this week and every Friday through July 16, enjoy shoppable live videos from beauty and fashion brands. For shoppers, this means you can discover the latest products from your favorite brands and ask questions about size, fit and tips in real time. And for brands, Live Shopping offers a chance to build relationships with customers, provide new entertaining content, answer questions and streamline the purchase process through convenient checkout with Shops.