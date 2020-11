Der Cyber Week Report 2020 von eBay offenbart anhand von Suchmustern, dass Fitness derzeit hoch im Kurs steht. Auch die Suchanfragen nach „Cyber Week“ gingen deutlich nach oben.

Ab kommender Woche startet die Cyber Week 2020 und ruft zahlreiche Schnäppchenjäger auf den Plan. Online Shops und Retailer bereiten sich mit Angeboten auf die erhöhte Nachfrage vor. Doch wonach suchen die User in Deutschland derzeit eigentlich vermehrt? Der Cyber Week Report von Verkaufsplattform eBay gibt Aufschluss und zeigt: Das Interesse an der Aktionswoche hat vonseiten der Schnäppchenjäger in Deutschland deutlich zugenommen. Die Anzahl der Suchanfragen unter dem Stichwort „Cyber Week“ stieg 2020 um 52 Prozent.

Hanteln und Laufbänder gefragt, Equipment für den Skiurlaub nicht

Auch die Cyber Week steht im Zeichen des Booms für Home-Fitness-Zubehör, der mit dem Ausbruch des Coronavirus und den Einschränkungen im öffentlichen Leben einhergegangen ist. Das belegen Zahlen aus dem Cyber Week Report von eBay. Demnach wird kein anderes Produkt von Usern in Deutschland im Vorfeld des Shopping Events Cyber Week so stark nachgefragt wie Hanteln. Das Suchvolumen hierfür stieg um 201 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Trend liegen auch Laufbänder, hier gab es ein Nachfrageplus von 36 Prozent YoY. Für die Ergebnisse des Reports wertete eBay Ads die Suchanfragen bei eBay.de im Oktober 2020 im Vergleich zum Vorjahr aus. Und mit den Ergebnissen „bietet eBay Ads allen Marketern einen wichtigen Indikator, um ihre Marketing-Maßnahmen in der Cyber Week und darüber hinaus gezielt auf die aktuellen Veränderungen in der Konsumentennachfrage abzustimmen“, wie das Unternehmen angibt.

Produkte, die für den Winterurlaub gebraucht oder eigens dafür gekauft werden, werden allerdings kaum gesucht. Denn einen Skiurlaub wird es in den kommenden Monaten kaum geben können. Die Nachfrage nach entsprechendem Equipment bricht ein. So verlieren Skischuhe 89 Prozent Suchvolumen und Snowboards immerhin 71 Prozent.

In der Cyber Week sind Artikel für den eigenen Haushalt gefragt (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © eBay

Technik und Spielzeug: Das sind die Cyber Week Charts 2020

Wie eBay darstellt, ist die Kategorie Technik in der Cyber Week stark nachgefragt. Das wird im Report ebenfalls untermauert. 2020 suchen Shopper in Deutschland vor allem nach einer Soundbar. Bei diesem Begriff gab es YoY ein Wachstum von 47 Prozent in der Suche. Für den Chromecast beträgt das Plus immerhin 15 Prozent.

Etwas überraschen mag die Tatsache, dass die Konsumenten hierzulande weniger Interesse an Mobiltelefonen (49 Prozent weniger Suchvolumen im Vorjahresvergleich) und Bluetooth-Kopfhörern (47 Prozent weniger Suchvolumen als im Vorjahresvergleich) zeigen. Im Bereich Spielzeug wiederum sind klassische Gesellschaftsspiele (19 Prozent mehr Suchvolumen) angesagt. Können die Spiele das Gütesiegel „Spiel des Jahres“ aufweisen, liegt das Plus in den Suchanfragen sogar bei 48 Prozent. Auch kreatives Spielzeug wie Play Doh-Knete (19 Prozent mehr Suchvolumen) und Lego (zwölf Prozent mehr Suchvolumen) ist immer beliebter. Eine große Auffälligkeit stellt eBays Cyber Week Report allerdings kategorienübergreifend heraus: Kostspielige Luxusartikel sind 2020 deutlich weniger gefragt in der Suche, das Suchvolumen sank YoY sogar um 40 Prozent.

Anhand der Erkenntnisse aus dem Cyber Week Report von eBay können Marketer und Händler ihre Kampagnen und Angebote im Rahmen der umsatzrelevanten Shopping-Tage auf konkrete Zielgruppenbedürfnisse anpassen und optimieren. Zwar gibt der Report nur Tendenzen wieder, doch in Kombination mit diversen anderen Analysedaten könnten die Angebote noch besser auf den Bedarf zugeschnitten werden. Dort beginnt dann die Optimierung der Customer Journey, die im Idealfall personalisiert ist – und bestenfalls zu zahlreichen Conversions führt.