Dank der Shopify-Integration können Suchende bei Bing Produkte von Millionen Händler:innen finden und mit einem Klick direkt zum Warenkorb gelangen.

Das Shopping in Suchmaschinen wird für User jetzt noch einfacher. Denn Bing, die große Suchmaschine von Microsoft, hat ein Shopping Feature in Kooperation mit Shopify live gestellt. Seit Herbst 2021 können Shopify-Händler:innen Microsofts umfassendes Search and Audience Network erreichen. Dafür sorgt eine auf die Stärkung des E-Commerce ausgerichtete Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Nun gab Bing an, dass die durch Shopify ermöglichten Shopping Experiences in der Suchmaschine für alle User verfügbar sind.

Mit Buy Now direkt zum Warenkorb – Shopify macht es möglich

Bing ist hinter Google die mit Abstand größte und relevanteste Suchmaschine weltweit. Auch in Deutschland erfreut sie sich großer Beliebtheit. Und Suchende können dort nun, wie auf dem Bing Blog jüngst bekanntgegeben wurde, noch mehr Produkte finden und unmittelbar kaufen.

Wer bei Bing eines der Produkte von den Millionen Händler:innen findet und dieses direkt kaufen möchte, kann das über den Buy Now Button tun. Ein Klick auf diesen führt die Nutzer:innen nun direkt in den Warenkorb. Auf diese Weise wird der Shopping-Prozess abgekürzt – und Bing avanciert auch zu einer E-Commerce-Plattform.

© Bing

Shopify ist bei Bing allerdings auch in den Bing Shopping-Bereich integriert. In diesem finden User künftig ebenfalls viele weitere Produkte von Shopify-Händler:innen sowie den neuen Buy Now Button. All die Produkte und Optionen möchte Microsoft zudem über Microsoft Start bereitstellen.

© Bing

Insbesondere der Buy Now Button soll das Komfortbestreben vieler User im Rahmen des Online Shoppings ansprechen und ihnen den einfachen Einkauf direkt über Bing ermöglichen. Die Verwebung von Plattformen – seien es Social Media oder Suchmaschinen – mit dem E-Commerce nimmt ihren Lauf und dürfte 2022 für diverse weitere Shopping Features in neuen Kontexten sorgen.