Am Black Friday 2024 stehen Konsumverhalten und Marketing-Strategien im Fokus: Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie Verbraucher:innen auf den Rabatttag reagieren. Außerdem zeigen wir, welche Trends im digitalen Handel dominieren.

Der Black Friday zieht weltweit Schnäppchenjäger:innen an, hat 2023 Rekordumsätze gebracht, die es jetzt gilt, zu übertreffen. Doch sorgt der Aktionszeitraum auch immer wieder für Kritik am Konsumverhalten und Kapitalismus. Marketer, Medienmacher:innen und sonstige Expert:innen nutzen die Zeit rund um Black Week, Black Friday und Cyber Monday, um über dieses Thema auf allen Kanälen zu informieren und zu diskutieren – und so die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So gibt t3n beispielsweise Tipps zu den „10 Wegen zu den besten Sonderangeboten“, während immowelt humorvoll auf das Thema eingeht und so das Interesse auf sich zieht.