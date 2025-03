Doch Amazon Haul steckt noch in den Kinderschuhen und könnte gerade in Europa auf einige Probleme stoßen.

Diese Vorteile bringt Amazon Haul: Günstige Preise, einfache Bestellung

Ultraniedrige Preise und erschwingliche Produkte aus den Bereichen Fashion, Zubehör, Beauty und auch Elektronik möchte Amazon mit dem Ableger Amazon Haul bieten. Die Produkte des Bereichs kosten in der Regel 20 US-Dollar oder weniger und werden ab einem Einkaufswert von 25 US-Dollar kostenfrei versandt (andernfalls fallen 3,99 US-Dollar Versandgebühr an). Dabei dauert der Versand anders als bei Amazon-Produkte ein bis zwei Wochen. Und zurückschicken können die User die Produkte auch ganz einfach. Erst im November 2024 startete der Tech-Konzern die Betaphase von Haul im Mobile-Kontext in den USA. Dharmesh Mehta, VP of Worldwide Selling Partner Services at Amazon, erklärte:

Finding great products at very low prices is important to customers, and we continue to explore ways that we can work with our selling partners so they can offer products at ultra-low prices. Amazon Haul aims to help make shopping for fashion, home, lifestyle, electronics, and other products even more fun, easy, and affordable, all backed by Amazon’s A-to-z product guarantee so customers can shop with confidence that the products they’re purchasing are safe, authentic, and in the condition expected. It’s early days for this experience, and we’ll continue to listen to customers as we refine and expand it in the weeks and months to come.

Wer die besonders günstigen Produkte kauft, kann sich auf Amazons A-to-z Guarantee verlassen, sodass die Produkte geschützt sind. Shopper sollen so sicher authentische Produkte erstehen können – wenngleich diese bei Preisen von oftmals unter zehn US-Dollar für Handschuhe, Schmuck oder Accessoires keineswegs nachhaltig sein dürften. Die von Amazon mit „crazy low prices“ beworbenen Waren sind oftmals aus Plastik hergestellte Produkte, die geringe Produktionskosten haben und dem Fast-Fashion- und Low-Price-Shopping-Trend entgegenkommen. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und anhaltender Inflation greifen viele User gern auf entsprechende Angebote zurück. Das Statistische Bundesamt sieht für den Februar eine vorläufige Inflationsrate von 2,3 Prozent, und verzeichnet in diversen Kontexten steigende Preise.

Möglicherweise können auch User in Deutschland bald auf Amazon Haul zugreifen. Doch einige Hürden müsste der Konzern für einen Launch in der EU überwinden. Aktuell können Amazon App User Haul bereits testen, wenn sie ihre Einstellungen auf die USA umstellen.

Du kannst bereits auf Haul in der Amazon App zugreifen, aber nur in den USA bestellen, Screenshot Amazon App

Weltweiter Amazon Haul Launch geplant: Aber auch in der EU?

Neben The Information berichtet unter anderem CNBC über Amazons Pläne für die globale Bereitstellung von Amazon Haul. Offiziell hat Amazon diese Pläne noch nicht bestätigt. Zuletzt schrieb der Konzern jedoch Jobs aus, die beim internationalen Launch des Shopping-Bereichs unterstützen sollten. Im Text zum Beta-Launch von Amazon Haul erklärte der Konzern bereits:

[…] We are just getting started with Amazon Haul and look forward to hearing from customers as we continue to innovate on and further improve the shopping experience.

Demnach könnte ein weltweiter Roll-out des Niedrigpreissegments anstehen, um Amazon immensen Umsatz weiter anzukurbeln. Knapp 188 Milliarden US-Dollar konnte der Konzern im vierten Quartal 2024 erwirtschaften. Über 17 Milliarden entfielen auf Advertising Services. Und da auch im Bereich Amazon Haul Produkte via Sponsoring hervorgehoben werden können, hat Amazon die Chance, mit dem Bereich die Werbeeinnahmen ebenfalls zu optimieren.

Doch Amazon steht auch einigen Problemen gegenüber, die das Wachstum und die Ausweitung des noch jungen Segments einschränken. Zum einen herrscht in den USA Unsicherheit über die sogenannte De-minimis-Regel. Diese erlaubt beispielsweise Unternehmen aus China oder anderen Regionen, Warenpakete mit einem Wert von unter 800 US-Dollar zollfrei in die USA zu schicken. Das kommt auch Amazon zugute, weil viele der so günstig via Haul verkauften Produkte in China produziert werden. Doch US-Präsident Donald Trump wollte diese Regel kippen, hat den Prozess zunächst aber pausiert. Auch Temu und SHEIN haben von dieser Regel bisher profitieren können, nicht zuletzt um das US-Geschäft zu stärken. Wird die Regelung beschränkt, hätte das aber ebenso für Amazon Haul Konsequenzen, möglicherweise müssten User sich auf Preissteigerungen einstellen.

In anderen Regionen muss Amazon unterdessen die lokal geltenden Vorgaben beachten. Gerade in der EU könnten einige Hürden warten, da die Union vielfach auf Verbraucher:innen und Umweltschutz setzt. So könnte unter anderem die Verpackung der Günstigprodukte zum Problem werden, weil die EU nach einer neuen Verpackungsvorschrift noch stärker auf Recycling-Verpackungen setzt. Amazon-Produkte werden in der Regel in Deutschland bereits nur in Pappverpackungen, oft ohne zusätzliche Verpackungsmaterialien, versandt. Auch wettbewerbsrechtliche Vorschriften muss Amazon bei einem etwaigen Launch beachten.

Einige dieser Hürden könnten den Launch von Amazon Haul in Europa verzögern. Doch die globale Ausweitung der Betaversion birgt aber viel Potential und dürfte somit zu den großen Zielen Amazons für 2025 gehören. Um die Shopping Experience auf eine andere, ungewöhnliche Art und Weise zu optimieren, schickt Amazon User inzwischen sogar zu Brand Sites Dritter. Was kontraintuitiv klingt, hat für Amazon System und könnte langfristige das Produktportfolio und die User-Bindung stärken.

Derweil setzt der Konzern ebenfalls verstärkt auf KI-Unterstützung beim Shopping. Sei es durch AI Shopping Guides, den KI-Bot Rufus oder die neue KI-Assistenz Alexa+.