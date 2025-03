Das Google-CSS-(Comparison Shopping Services)-Programm ist eines der mächtigsten, aber gleichzeitig am meisten unterschätzten Tools in der Google-Shopping-Ads-Branche. Während viele Agenturen weiterhin auf Drittanbieter:innen setzen, nutzen einige Vorreiter:innen bereits die enormen Vorteile, die eine eigene CSS-Kooperation bietet. Neben erheblichen Einsparungen bei den Klickpreisen ermöglicht Google per CSS strategische Steuerungsmöglichkeiten, die in normalen Google Ads Setups nicht realisierbar sind.

Warum ist das Google-CSS-Programm gerade jetzt so entscheidend? Die Werbelandschaft verändert sich rasant: CPCs steigen, der Wettbewerb wird härter, und Google Shopping entwickelt sich zur dominanten Plattform für E-Commerce. Wer als Agentur oder Händler:in langfristig erfolgreich sein will, muss sich einen strategischen Vorteil verschaffen – und genau hier kommt CSS ins Spiel.

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, das Google-CSS-Programm sei lediglich ein Weg, um 20 Prozent Klickpreismarge von Google zu sparen. Doch in Wahrheit steckt viel mehr dahinter: Agenturen können sich völlig neue Geschäftsmodelle erschließen, Shopping-Kampagnen auf ein neues Niveau heben und Händler:innen durch fortschrittliche Multi-Account-Strategien dominieren. Die folgenden fünf Fakten zeigen, warum CSS 2025 unverzichtbar wird und welche versteckten Möglichkeiten es bietet, die selbst erfahrene Online Marketer oft noch nicht auf dem Schirm haben.

Fakt 1: Durch eine White-Label-Lösung können Händler:innen und Agenturen selbst zum Google CSS Partner werden

Agenturen, die Interesse daran haben, ihr eigenes CSS zu erstellen, um Google CSS Partner zu werden, jedoch den Aufwand für eine eigene Preisvergleichsplattform vermeiden möchten, können auf White-Label-Lösungen zurückgreifen. Anstelle eine eigene Plattform zu kreieren, können Agenturen mit geringem Aufwand ein eigenes CSS starten und sich als offizieller Google CSS Partner etablieren – sogar mit nur einem Merchant Center.

Dieser Ansatz eröffnet vollkommen neue Optionen im Geschäftsbereich. Es ist möglich, dass Händler:innen, die Google Shopping verwenden wollen, über das CSS der Agentur integriert werden, was dazu führt, dass die Agentur nicht nur als Kampagnendienstleister:in fungiert, sondern auch als Betreiber:in eines eigenen Preisvergleichsdienstes agiert. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung, sei es durch regelmäßige Gebühren, leistungsabhängige Modelle oder die Einbindung weiterer Services wie Feed-Optimierung und Google Ads Management.

Ein individuelles CSS verbessert nicht nur die finanzielle Situation einer Agentur, sondern steigert auch signifikant ihre Wettbewerbsfähigkeit. Agenturen, die über individuelles CSS verfügen, haben eine höhere Kontrolle über die Verwaltung der Shopping-Kampagnen ihrer Kunden. Dadurch können sie sich als Full-Service-Anbieter:in positionieren und sich durch ein erweitertes Leistungsangebot von ihren Mitbewerber:innen abheben. Durch die frühe Nutzung einer White-Label-Lösung kann man sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz sichern, noch bevor Google CSS weit verbreitet ist.

Google CSS, © Label Up

Fakt 2: Marketing-Agenturen mit eigenem Google CSS können Händler:innenkonten zentral verwalten und Gebotsstrategien über mehrere Merchant Center hinweg optimieren

Agenturen und Händler:innen, die ihr eigenes Google CSS nutzen, haben den Vorteil einer strategischen Steuerungsebene, die mit herkömmlichen Google Shopping Setups nicht erreichbar ist. Anstatt die Konten einzelner Händler:innen getrennt zu verwalten, ist es möglich, sie alle über das Google CSS Center zu koordinieren, um die verbundenen Merchant Center zentral zu steuern. Dies führt zu einer erleichterten Verwaltung von Produkt-Feeds, einer verbesserten Strukturierung von Kampagnen und einer effektiveren Betreuung mehrerer Händler:innen gleichzeitig.

Obwohl das CSS Center selbst keine direkte Kontrolle über Gebotsstrategien oder Budgets bietet, stellt es Agenturen eine zentrale Plattform zur Verfügung, um ihre Händler:innen und deren Shopping-Kampagnen zu verwalten. Es ist ein entscheidender Vorteil für Agenturen mit umfangreichen Kund:innenportfolios, dass Händler:innen flexibel in das CSS integriert und verwaltet werden können. Durch die konsistente Darstellung aller verbundenen Händler:innenkonten können die Produktdaten effektiver analysiert und strukturiert verbessert werden, was sich signifikant auf die Leistung der Kampagnen auswirken kann.

Ein eigenes CSS bietet insbesondere für Agenturen, die mit Multi-Brand-Händler:innen oder großen Retailern kooperieren, eine bedeutende Möglichkeit zur Skalierung. Die Verwaltung über das CSS Center erleichtert die Kontrolle über Produkt-Feeds, vereinfacht die Strukturierung mehrerer Google-Shopping-Konten und ermöglicht eine effizientere Händler:innenbetreuung – ein entscheidender Vorteil in der hart umkämpften Performance-Marketing-Branche. 2025 wird CSS für Agenturen zum unverzichtbaren Baustein, um Google-Shopping-Kampagnen strategisch zu verwalten, Effizienzgewinne zu realisieren und sich vom Wettbewerb abzuheben.

Fakt 3: Agenturen und Shops, die ihr eigenes CSS verwenden, können von maßgeschneidertem Support und exklusiven Tools von Google profitieren

Händler:innen und Agenturen mit CSS haben nicht nur Zugriff auf verbesserte Shopping-Konditionen, sondern können auch exklusive Google Tools und erstklassigen Support nutzen, die reguläre Google-Ads-Nutzer:innen nicht in diesem Ausmaß erhalten können. Zertifizierte CSS Partner profitieren wesentlich von erweiterten Analyse- und Automatisierungs-Tools, die einen tieferen Einblick in die Performance der Kampagnen gewähren. Die speziellen Funktionen ermöglichen genauere Datenanalysen und intelligente Optimierungsmöglichkeiten, die über die Standardfunktionen in Google Ads hinausgehen. Wenn man datengetriebene Kampagnen verbessern will, bietet CSS also einen eindeutigen strategischen Vorteil.

Agenturen mit CSS-Zertifizierung haben den Vorteil, bevorzugten Zugang zum Google Support zu erhalten. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Google Ads Usern, die häufig mit langen Wartezeiten oder begrenzten Support-Kanälen konfrontiert sind, verfügen CSS Partner über direkte Ansprechpartner:innen, die schnelle und gezielte Unterstützung bieten – ein entscheidender Faktor in einem Markt, in dem schnelle Anpassungen den Erfolg von Kampagnen beeinflussen können.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass man frühzeitig auf neue Funktionen zugreifen kann. Regelmäßig werden von Google neue Shopping-Formate und Kampagnentypen getestet, die in der Regel zuerst CSS Partnern zur Verfügung gestellt werden. Durch die Verwendung eines individuellen CSS können frühzeitig neue Entwicklungen eingeführt und somit den Kund:innen einen wirklichen Wettbewerbsvorteil geboten werden. Ein eigenes CSS ist weit mehr als nur ein Kosten-Spar-Tool – es ist ein Schlüssel zu besseren Daten, schnellerem Support und exklusiven Google Features, die das Performance-Marketing auf das nächste Level heben.

Fakt 4: Händler:innen mit CSS erhalten durch smarte Bidding-Strategien mehr Conversions für das gleiche Budget

Google CSS bietet Händler:innen die Möglichkeit, ihre Gebotsstrategien gezielter zu optimieren und das Werbebudget effizienter einzusetzen, weit über die bloße Reduzierung der Klickpreise hinaus. Da Google keine zusätzliche Marge auf die CPCs erhebt, gelangt jeder investierte Euro vollständig in die Auktion, was dazu führt, dass Werbetreibende automatisch mit einem stärkeren Gebot beginnen.

Das heißt, Händler:innen haben die Möglichkeit, entweder mehr Traffic für das gleiche Budget zu erwerben oder sich verbesserte Anzeigenpositionen zu sichern. Gerade in hart umkämpften Produktkategorien verschafft CSS somit einen wichtigen Vorteil. Es ist möglich, Kampagnen nicht nur effizienter zu vergrößern, sondern auch strategisch präziser zu lenken.

Zusätzlich passt CSS optimal zu den automatisierten Gebotsstrategien von Google Smart Bidding. Egal, ob es um das Ziel-ROAS (Return on Ad Spend) oder den maximalen Conversion-Wert geht, aufgrund der geringeren Klickpreise können Smart-Bidding-Strategien genauere Entscheidungen treffen und Händler:innen noch effektiver zu den lukrativsten Auktionen führen. CSS ist nicht nur eine Kostenersparnis – es ist ein Gamechanger für Performance Marketer, die mehr aus ihrem Budget herausholen und ihre Google-Shopping-Kampagnen auf maximale Skalierung optimieren wollen.

Google Standard CSS vs. eigenes CSS, © Label Up

Fakt 5: Händler:innen mit eigenem CSS können auf mehreren Google-Merchant-Center-Konten für dieselben Produkte bieten – ein unschlagbarer Vorteil im Wettbewerb

In der Regel dürfen Händler:innen im Google-Shopping-Ökosystem nur ein einziges Merchant Center (MC) nutzen, um ihre Produkte zu bewerben. Durch die Verwendung eines individuellen CSS entfällt diese Beschränkung, wodurch Händler:innen die Möglichkeit haben, mehrere Merchant Center gleichzeitig zu betreiben. Dadurch können sie verschiedene Kampagnen-Setups für dasselbe Produkt testen und verbessern.

Durch dieses Arrangement ergeben sich mehrere strategische Vorteile. Durch die Verwendung verschiedener Kampagnen können Händler:innen in den Auktionen mehrfach erscheinen, was zu einer erhöhten Sichtbarkeit führt, ohne dass sie sich gegenseitig Konkurrenz machen. Des Weiteren ist es möglich, verschiedene Gebotsstrategien gleichzeitig anzuwenden, beispielsweise durch aggressivere Gebote für Bestseller und zurückhaltendere Gebote für Nischenprodukte. Werbetreibende können ihre Budgetverteilung deutlich präziser an die Leistung einzelner Produkte anpassen.

Zusätzlich ermöglicht es Händler:innen, die über mehrere Merchant-Center-Konten verfügen, eine erheblich größere Flexibilität bei der Steuerung des Traffic. Es ist ratsam, das Werbebudget nicht nur auf eine einzige Kampagne zu fokussieren, sondern es in verschiedene

Marktsegmente, Zielgruppen oder geografische Regionen aufzuteilen und diese separat zu optimieren. Dies führt nicht nur zu einer Steigerung der Effizienz, sondern auch zu einer Maximierung des Return on Investment (ROI). Dieses Setup macht CSS zu einem essentiellen Tool für ambitionierte Retailer und D2C-Marken, die ihre Shopping-Kampagnen auf das nächste Level heben wollen.

Fazit: Warum Google CSS 2025 nicht mehr ignoriert werden kann

Google CSS hat sich von einem einfachen Kosten-Spar-Tool zu einem strategischen Powerhouse für Agenturen und Händler:innen entwickelt. Agenturen mit eigenem CSS haben nicht nur die Möglichkeit, Werbe-Budgets effizienter zu steuern, sondern erhalten auch Zugang zu exklusiven Google Tools und bevorzugtem Support. Händler:innen profitieren von niedrigeren Klickpreisen, besseren Gebotsstrategien und der Möglichkeit, durch mehrere Merchant-Center-Konten ihre Shopping-Kampagnen smarter zu skalieren.

Die Zukunft des Performance Marketing wird datengetriebener und kompetitiver – und genau hier setzt Google CSS an. Agenturen, die 2025 und darüber hinaus in der Google-Shopping-Welt erfolgreich sein wollen, müssen CSS entweder als eigenes Geschäftsmodell integrieren oder es als strategischen Vorteil für Kampagnen-Management und Skalierung nutzen. Diejenigen, die sich frühzeitig mit CSS beschäftigen, werden langfristig Marktanteile gewinnen – während die Konkurrenz weiterhin mit steigenden CPCs und ineffizienten Kampagnen kämpft. Kurz gesagt: Wer im E-Commerce erfolgreich bleiben will, sollte Google CSS spätestens jetzt

strategisch in seine Marketing-Planung einbinden.