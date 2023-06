New: Google will have to postpone starting its artificial intelligence chatbot Bard in the European Union after its main data regulator in the bloc raised privacy concerns. https://t.co/1yVxXblxBd

Weder ein Briefing noch eine ausführliche Beurteilung der Datenschutzeinflüsse sei vorhanden, eine Dokumentation fehle noch. Dementsprechend erklärte Deputy Commissioner Graham Doyle von der IDPC:

Bard will not now launch this week.

Deshalb untersucht die Behörde derzeit die Grundlage für den Launch von Bard in der EU. Unterdessen soll Google möglichst schnell Details und Antworten auf einige Fragen der IDPC liefern, um einen Datenschutz gemäß den Vorgaben in der EU (insbesondere hinsichtlich der DSGVO) gewährleisten zu können. Das wäre auch im Interesse des Unternehmens, das mit der Bard-Integration bei Google zuletzt den Entwicklungen in der Suchmaschine Bing von Microsoft hinterherhinkte. Allerdings ist Bard inzwischen für 180 Märkte ausgerollt und mit diversen neuen Funktionen versehen worden. So können User Bard bald zum Verfassen von E-Mails und Dokumenten verwenden, auf visuelle Antworten in den Antworten bauen, auf deutliche mehr Sprachen zurückgreifen und den KI-Chatbot auch in mehreren Google-Diensten nutzen.

Bard lässt sich auch mit Adobe nutzen, © Google

In der EU ist Bard jedoch – zum Leidwesen vieler interessierter User – noch nicht angekommen. Ein Mitglied aus Googles Presse-Team erklärte gegenüber Politico:

We said in May that we wanted to make Bard more widely available, including in the European Union, and that we would do so responsibly, after engagement with experts, regulators and policymakers. As part of that process, we’ve been talking with privacy regulators to address their questions and hear feedback.

Auch das OpenAI Tool ChatGPT steht wegen potentieller Datenschutzmängel unter Beobachtung diverser Aufsichtsbehörden der EU. Es wurde sogar eine Task Force gebildet, nachdem ChatGPT in Italien und Spanien gesperrt worden war. Eine weitere Sperrung blieb bislang aber aus. Google dürfte gute Chancen haben, Bard zeitnah in der EU zu launchen, sofern grundlegende Datenschutzvorgaben eingehalten werden können. Und dann geht der Wettkampf mit OpenAI und Bing auch hierzulande in die nächste Runde.

Der Digital Bash EXTREME – AI geht in Runde 2! Lerne beim AI Marketing Bootcamp am 29.06. mehr, um mit KI unersetzbar zu werden! Nutze jetzt unseren Rabatt-Code ART20X, um bei diesem Event 20 Prozent zu sparen!