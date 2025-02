Die Bundestagswahl 2025 spielt sich online ab – und Social Media lenkt die Debatte. Warum deine Stimme jetzt wichtiger denn je ist. Alle Infos im Artikel.

Am 23. Februar entscheidet sich die Bundestagswahl 2025 – doch die politische Auseinandersetzung wird längst nicht mehr nur auf Plakaten und in TV-Debatten geführt. Die wahre Arena liegt im digitalen Raum. TikTok, Facebook, Instagram und X bestimmen, welche Themen im Mittelpunkt stehen, während Influencer Trends setzen und selbst Elon Musk mit provokanten Statements die Debatte befeuert. Gleichzeitig treten große Unternehmen mit Kampagnen für Demokratie in den Wahlkampf ein und Social-Media-Akteur:innen nutzen ihre Reichweite, um aufzuklären. Welche Partei nutzt diese Strömungen am effektivsten – und wie beeinflusst Social Media das Wahlverhalten? Lies jetzt den Artikel!

Themenfokus: Migration und Sicherheit als politischer Brennpunkt

Der aktuelle Medienreport von Onclusive zeigt, dass Migration und Sicherheit die mit Abstand dominierenden Themen im Wahlkampf sind. Besonders die AfD setzt die Agenda, auf die CDU, FDP und SPD häufig nur noch reagieren. Parallel dazu haben sicherheitspolitische Diskussionen nach den Vorfällen in Aschaffenburg und Magdeburg an Bedeutung gewonnen, was dazu führt, dass Parteien wie CDU und SPD ihre Positionen zu Kriminalität und Terrorismus verschärfen.

Währenddessen geraten andere drängende Themen in den Hintergrund. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, einst zentrale Bestandteile der politischen Debatte, verlieren an Sichtbarkeit. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den sozialen Netzwerken wider: Während das Engagement für die Grünen sinkt, erzielen migrationskritische Inhalte überdurchschnittlich hohe Interaktionen. Besonders alarmierend ist, dass die Herausforderungen des Klimawandels – wie zunehmende Extremwetterereignisse – zwar real sind, politisch aber immer weniger Beachtung finden.

Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungen empfiehlt sich der 11KM-Podcast der Tagesschau, der sich mit der Rolle von Migration im Wahlkampf befasst.

Migration als Wahlkampfthema, © 11KM – der tagesschau-Podcast / ARD

Social Media bestimmt den Wahlkampf – und die AfD profitiert

Die Analyse von Metricool zur Bundestagswahl 2025 vom 11. Januar bis 9. Februar zeigt, dass rechte Parteien wie die AfD den digitalen Diskurs klar dominieren, während etablierte Parteien wie SPD und CDU große Reichweiten haben, aber bei der Mobilisierung kaum mithalten können. Besonders alarmierend ist die hohe Interaktionsrate rechtsradikaler und polarisierender Inhalte auf Plattformen wie Instagram, Facebook und X.

Die Mechanismen hinter der Social-Media-Dominanz der AfD auf Facebook, TikTok und X

Mit 1,32 Millionen Followern auf Facebook führt die AfD das Ranking an, während das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 124.600 Followern vergleichsweise klein bleibt. Doch entscheidender als bloße Zahlen ist die Engagement Rate: Die AfD erzielt durchschnittlich 5.098 Reaktionen pro Post auf Facebook – deutlich mehr als SPD und CDU.

Besonders auf TikTok und X profitiert die Partei von den Algorithmen, die emotionale Inhalte bevorzugen. Angst, Wut und Empörung steigern die Reichweite – ein Muster, das sich bereits in vergangenen Wahlkämpfen gezeigt hat. Die AfD setzt gezielt auf migrationskritische Botschaften, klare Feindbilder und populistische Schlagzeilen, die algorithmisch verstärkt und Nutzer:innen vorgeschlagen werden, selbst wenn diese nicht aktiv nach politischem Content suchen. Währenddessen kämpfen etablierte Parteien mit klassischen Kommunikationsstrategien, die online nur begrenzt wirken.

Laut einer Untersuchung der NGO Global Witness zeigt sich zudem eine deutliche rechtslastige Tendenz in den algorithmisch kuratierten Feeds von TikTok und X.